Juan Grabois tras la carta de Cristina Kirchner: "Vamos a poner la cara, el cuerpo y el corazón por ella"

El precandidato a presidente por el Frente Patria Grande, Juan Grabois, se expresó en redes sociales luego de que Cristina Kirchner comunicase que no será candidata en las elecciones de este año.

"A Cristina todo nuestro respeto y gratitud", dijo el dirigente social una vez que se conociera la carta en la que la vicepresidenta volvió a manifestar que no será "mascota del poder por ninguna candidatura" y en la cual pidió evitar caer "en la trampa a la cual nos quieren llevar", que es "que tengamos una candidatura prohibida por el Partido Judicial".

Respecto a lo que vendrá, el dirigente no dudó en afirmar que "se avecinan tiempos aún más difíciles para nuestro pueblo" y agregó: "Hay una larga pelea por delante... y no vamos a perder porque no vamos a abandonar".