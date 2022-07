Manzur encabeza este miércoles una nueva reunión del Gabinete.

En la última reunión, que se realizó el pasado 29 de junio, se analizaron las medidas del Gobierno que buscan apuntalar la inversión en materia productiva para seguir en el sendero del crecimiento, generar valor agregado, anteponer las exportaciones y avanzar en la sustitución de importaciones.

A su vez, se remarcó la decisión del Gobierno de fortalecer la economía social para seguir acompañando a los millones de argentinos y argentinas que producen su propio trabajo.

Este martes el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, se reunió con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, con el objetivo de monitorear los programas sociales y ratificó que no abrirá nuevos cupos de beneficiarios, pese al reclamo de las organizaciones sociales.

"Nosotros tomamos la decisión en febrero de no dar más altas en las inscripciones del Plan Potenciar Trabajo y convertir ese programa en proyectos productivos. Hay decisiones que tomo como ministro, no va a haber más altas del Plan Potenciar Trabajo y decidimos cuidar al beneficiario del plan", enfatizó el funcionario nacional.

En la misma línea, sostuvo que el diálogo con las movilizaciones sociales "nunca se rompió" y cuestionó los cortes de calles como método de protesta.

"Siempre reflexiono con ellos de no jorobarle la vida a los argentinos, porque los que van en el Metrobus y los que circulan van a trabajar y a sus casas", remarcó Zabaleta.

Previo a una nueva movilización de organizaciones sociales vinculadas a la izquierda, que se concretará este miércoles en el centro porteño, el ex intendente de Hurlingham destacó que por el momento no está previsto ningún encuentro con los referentes de Unidad Piquetera: "Para mañana no han pedido ninguna reunión. Siempre que lo pidieron, los recibimos. Me he juntado últimamente más con dirigentes piqueteros que con mi propia familia".