Jueces con togas: ministro de Justicia explicó el motivo de la reforma de la ley ómnibus

A su vez, aseguró que "existe en el país, en Mendoza desde el 30 de diciembre de 1920. Lo ha sostenido el Dr. Rosenkrantz en la Corte y yo lo he visto en el ámbito internacional en la CIDH, en la CPI, en el Tribunal de DDHH. Es respeto". "Es algo aceptado en todo orden mundial. ¿Cambia algo y esencial en este debate? No cambia absolutamente nada. Algunos estarán de acuerdo y otros no pero, ¿vamos a dejar sin efecto el juicio por jurado por la toga? Vamos a pensar un poquito qué es lo mejor", concluyó.