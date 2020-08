La jugada de "Cacho" y "Leo" pone pimienta a una agitada primavera judicial con la mira en la reforma

“Acá no vengan a buscar nada”. El mensaje silbó como una bala desde un despacho muy cercano al poderoso camarista del fuero Contencioso Administrativo Federal, Sergio Fernández, a algunos de los 38 jueces “marcados” por el Consejo de la Magistratura por traslados irregulares que tanteaban la suerte de una eventual demanda. Eso fue días antes de que el Gobierno presentara la reforma judicial que -según estaban informados en esos pasillos- no iba a incluir el capítulo de fusión entre ese fuero y el Civil y Comercial Federal. Pero finalmente quedaron dentro del proyecto, algo que hizo ruido. Hacia allí se dirigieron Leopoldo Bruglia y Pablo “Cacho” Bertuzzi, bien asesorados por el abogado constitucionalista Alejandro Carrió con un amparo para aferrarse a la Cámara Federal que además busca congelar cualquier movimiento del Ejecutivo y el Senado para que sus pliegos no sean remitidos a un acuerdo que no obtendrán. Su suerte es una incógnita pero el pleito terminará seguro en la Corte Suprema, algo que cronológicamente podría coincidir con el veredicto del Consejo Consultivo respecto de la Corte. Podría ser un escenario dramático.