Memoria y balance de "notables": sin ampliar Corte, procurador con límite y el "4x4" para Magistratura

El Consejo Consultivo para el fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público -tal su nombre formal- tendrá hoy la última reunión para alistar el informe que planea elevar mañana al Poder Ejecutivo. En máximo hermetismo, el documento de alrededor de 500 carillas compilará las discusiones de los últimos 90 días de trabajo e intercambios, aunque no contendrá definiciones taxativas en los asuntos más candentes, especialmente sobre los que no ha habido consenso. Uno de ellos es que no habrá propuesta de ampliación de la Corte Suprema, pero sí habrá consejeros que dejen asentada su posición favorable a incorporar más miembros al máximo tribunal. En cambio, habría una mayoría ajustada en pos de sugerir un límite al mandato del procurador general (en 5 años de duración), algo que también quedaría atado a una flexibilización en las condiciones de designación (mayoría absoluta), pero que conservará dos tercios imprescindibles para su remoción.