Previsible: Consejo pidió a Corte que rechace amparo de jueces trasladados

Cuestionó que en el amparo formularon “afirmaciones dogmáticas” y que sobre todo, “dirigen la acción contra un sujeto que se encuentra impedido de hacer o dejar de hacer las conductas que estiman conducentes para satisfacer sus pretensiones cautelar y de fondo”. En pasillos de tribunales señalaron que distinto (y más complejo) sería el tema si se hubiese demandado al Ejecutivo porque allí podría tener que intervenir la Procuración del Tesoro. El Consejo alegó que no existía agravio al “no haberse puesto en tela de juicio las garantías constitucionales de la inamovilidad y estabilidad en el cargo consagradas en el art. 110 de la Constitución”. Para Lugones, hay “ausencia de caso”.

Algo similar había opinado la jueza Contencioso Administrativo Federal María Alejandra Biotti, al rechazar el amparo al “no están presentes los presupuestos básicos que habilitan la vía excepcional del amparo”. El consejero remarcó que siete de sus pares se presentaron a la comisión de Acuerdos del Senado y que el trío decidieron no concurrir, por eso el Senado los rechazó. Lugones solicitó que se confirme la sentencia recurrida en primera instancia, “con costas para los peticionantes”, es decir que paguen los costos de haber demandado. Como un estilete, el escrito describió las funciones de los jueces de Tribunal Oral Federal y de Cámara Federal de Apelaciones en el caso de Bruglia y Bertuzzi para concluir que “la competencia en razón del grado y de la materia es claramente distinta”.

En las próximas horas se espera que la Procuración General cumpla con el trámite impuesto por la Corte y que conteste en su dictamen no vinculante. Con estos elementos, la Corte estará en posición de empezar a discutir un voto mayoritario que se incline por darle o no la razón a los jueces, algo para lo que no tiene plazos. Se especulaba con que la procuradora ante la Corte Laura Monti podría responder avalando la posición de los demandantes Bruglia, Bertuzzi y Castelli.