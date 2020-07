Berni: "Tenemos una enfermedad endémica que se llama inseguridad y hay responsabilidad en la Justicia"

“Estuvimos todo el día trabajando en la investigación de un hecho que fue de público conocimiento a raíz de que un ciudadano de la provincia de Buenos Aires en uso de su defensa, digo en aparente uso de defensa porque nosotros no tenemos la causa, terminó abatiendo a un delincuente que entró con malas intenciones a robarle”, explicó al canal Crónica TV.

"Fui porque me parecía un acto de injusticia que una persona de bien que está en su casa que le entren ladrones termine preso y los ladrones sueltos", agregó el funcionario.

Asimismo, dio a conocer que “ya tenemos dos identificados”. “Empezaron a llegar los primeros detenidos, uno de esos detenidos con antecedentes como para ser dulces, y además uno de ellos fue liberado aparentemente hace dos o tres meses, la Justicia hace como cuatro meses que no trabaja, si lo liberaron seguramente debería haber sido liberado por los motivos del covid”, dijo sin dar precisiones.

“Así que estas son las cosas que pasan cuando se liberan delincuentes sin su sentencia cumplida”, remarcó Berni y profundizó: “Aunque haya tenido su sentencia cumplida, si los delincuentes no son resocializados la sentencia no tiene ningún sentido".

"Yo creo que el caso ya lo tenemos resuelto”, añadió, pero sostuvo no poder dar “mayores precisiones". "Y vuelvo a repetir, este es el país del revés. Si uno de los que estamos deteniendo ahora fue liberado por los motivos que ya todos sabemos por la pandemia, me parece que seguimos sin entender que además de la pandemia por coronavirus en la Provincia de Buenos Aires tenemos una enfermedad endémica que se llama inseguridad y que esa enfermedad endémica hay responsabilidades que no pueden ser eludidas y entre ellos la Justicia", repitió.

"Me parece que en un país normal una persona que está durmiendo no puede terminar presa y el delincuente estar libre", concluyó Berni.