"Licuado de racismo y centralismo porteño": la crítica de Kicillof a una nota sobre la Provincia

En ese artículo, Sirvén ensaya distintos análisis sobre el escenario político de cara a las elecciones legislativas de este año, y comienza diciendo: "Una vez más, este año la madre de todas las batallas será la provincia de Buenos Aires, ese territorio inviable en cuyo africanizado conurbano se deciden electoralmente los destinos de la patria".

Al viralizarse, el texto causó revuelo en las redes sociales, al punto de que el propio gobernador de la Provincia las utilizó para recoger el guante y contestar: "En una nota aparecida hoy, el diario La Nación resume en una sola frase la visión del macrismo sobre la Provincia de Buenos Aires: un licuado de racismo, centralismo porteño, derrotismo y falta de empatía por los que menos tienen".

En una nota aparecida hoy, el diario La Nación resume en una sola frase la visión del macrismo sobre la Provincia de Buenos Aires: un licuado de racismo, centralismo porteño, derrotismo y falta de empatía por los que menos tienen.

"Seguramente, esto explique por qué Vidal perdió por 20 puntos, pese al apoyo de Macri y de los medios porteños, pese a los dólares de la deuda que colocó en Wall Street y a los que le prestó al país el FMI. Insisto: la patria no sos vos solo, la patria es el otro y con el otro", analizó el mandatario bonaerense en un segundo tuit.

Por último, Kicillof remató: "Hay que recordar que, en 2019, Buenos Aires fue la provincia que menos gasto por habitante hizo. La inversión pública por habitante fue 10 veces menor que en CABA. Conclusión: naturalizan y defienden la desigualdad que es justamente lo que tenemos que transformar".

Tras la publicación de los tuits, el autor de la nota -quien utiliza esa red social con asiduidad- le contestó a Kicillof: Sr. Gobernador: A no ser que usted sea parte de la grosera tergiversación de trolls anónimos e "ilustres" del oficialismo, comprenderá que en verdad me refiero a índices sociales que en algunos distritos son similares a países de ese continente Años de desidia, clientelismo, etc".