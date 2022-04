La CGT repudió las manifestaciones de odio durante la protesta de ruralistas

"Es inexcusable que los principales dirigentes de la oposición se abracen a cualquier consigna y consientan agravios personales de toda índole a figuras políticas de otros espacios en la mezquina búsqueda de votos", expresó el documento de la central obrera.

La CGT repudió "la actitud complaciente de referentes políticos con responsabilidad de gestión y de representación con las violentas expresiones de odio exteriorizadas durante la marcha", en referencia a los insultos que recibieron funcionarios del Gobierno nacional.

También remarcó que "el debate político no puede teñirse de odios irreconciliables y mucho menos personales, y es responsabilidad de los dirigentes hallar los límites y no sobrepasarlos", y añadió que quienes tienen aspiraciones de conducir los destinos del país "no pueden subirse al primer tractor que pase por su puerta para congraciarse con un puñado de voluntades", concluyó el documento firmado por los dirigentes obreros.