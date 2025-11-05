La Corte Suprema dejó firme una condena por abuso sexual a un exfuncionario de Alfredo Cornejo en Mendoza Por Vanesa Petrillo







Los abusos ocurrieron en el período 2015-2018. En marzo del 2023, el Tribunal Penal Colegiado 2 de Mendoza condenó a Alejandro Jofré a dos años y medio de prisión.

La Corte Suprema dejó firme la condena contra el exfuncionario de Cornejo.

La Corte Suprema de Justicia dejó firme una condena a dos años y medio de prisión por abuso sexual impuesta a un ex funcionario que se desempeñó durante la gestión de Alfredo Cornejo en Mendoza. Se trata del exsubsecretario de Trabajo Alejandro Jofré, quien se desempeñó el período 2015-2018 a cargo en la gestión de Alfredo Cornejo. Tres empleadas dijeron que el acusado las tocaba, las manoseaba.

Las denuncias Según la primera denuncia, durante los meses de agosto a septiembre de 2017, Jofré, en momentos en que se encontraba en su oficina ubicada en la Subsecretaría de Trabajo, “le tocó la cola por encima del pantalón” a B.D.S. sin su consentimiento. Esa no había sido la primera vez. Hubo otros dos episodios similares.

image Alejandro Jofré, fue subsecretario de Trabajo en el período 2015-2018 durante la gestión de Alfredo Cornejo. Luego otra mujer también lo denunció: M.G.P. dijo que dos veces sufrió lo mismo entre enero o febrero del 2016. Una tercera empleada, A.G.A.N. relató que varias veces le tocó la cola sobre el pantalón, pero además intentó también manosear los pechos, pero no pudo hacerlo porque ella lo interceptó.

Imputación y condena La Justicia imputó al funcionario por ocho episodios de abuso sexual (tocamientos) contra empleadas de la repartición y en el lugar de trabajo.

En marzo del 2023, el Tribunal Penal Colegiado 2 de Mendoza lo condenó a dos años y medio de prisión y dispuso su inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos, decisión que fue confirmada por la Suprema Corte de Mendoza.

La defensa apeló la condena y el caso escaló hasta la Corte Suprema de la Nación. Finalmente. el máximo tribunal desestimó la presentación por incumplir las formalidades y requisitos de la acordada que fija los lineamientos de los recursos extraordinarios.