La exministra de la Mujer rechazó las acusaciones de Fabiola Yañez: "Nunca estuve al tanto"

Ayelén Mazzina negó los dichos de la ex primera dama, quien reveló un ninguneo por parte de la cartera cuando buscó ayuda y contó su situación.

La eximinstra de la Mujer, Ayelen Mazzina, se refirió a los dichos públicos de Fabiola Yañez, quien apuntó contra la cartera tras su denuncia a Alberto Fernández , y aseguró que no estaba al tanto de la violencia de género ejercida por el expresidente: "Estoy sorprendida".

A través de un posteo en su cuenta oficial de la plataforma X (ex Twitter), Mazzina rompió el silencio luego de que la ex primera dama revelara un ninguneo por parte del Ministerio de la Mujer cuando contó su situación .

"Sí, fui y pedí ayuda. Salieron ahora a defenderse cuando no me defendieron a mí , mientras me defenestraban. Decían barbaridades de mí", dijo la denunciante en su entrevista publicada este domingo. Y, haciendo alusión a una integrante del Ministerio, agregó: "Mostré y pedí ayuda. La persona las vio (las imágenes) y ahora me envió un mensaje diciendo: “Vos nunca me pediste ayuda. Dijiste que ibas a venir al ministerio”. Si yo iba al ministerio, salía en los diarios''.

Fabiola Yañez no dio mayores detalles debido al secreto de sumario. En ese marco, se apunta tanto a Elizabeth Gómez Alcorta, quien asumió la cartera en 2019, cuando fue creada, como a Ayelén Mazzina , que tomó el cargo tras la renuncia de Alcorta hasta el fin del Gobierno del Frente de Todos.

Ayelén Mazzina desconoció la versión de Fabiola Yañez

"Lo dije y lo sostengo: nunca estuve al tanto de la situación de violencia denunciada por la Ex Primera Dama. Me pondré a disposición de la Justicia, que es quien debe investigar, porque no puedo permitir una falsedad sobre lo que sucedió ni que se banalice la violencia de género", aseguró Mazzina en X.

Alberto Fernández Ayelén Mazzina.jpg Ayelén Mazzina junto a Alberto Fernández.

Y añadió: "Agrego que sigue siendo fundamental construir y sostener políticas públicas que prevengan la violencia por motivos de género y asistan a las victimas que debemos proteger".

Para la abogada de Alberto Fernández la declaración de Fabiola Yañez "hoy no es válida"

La abogada de Alberto Fernández, Silvina Carreira, aseguró este martes que la declaración de Fabiola Yañez “no es válida”. Más temprano, el juez Julián Ercolini rechazó su presencia en la audiencia por zoom que lleva a cabo la ex primera dama desde Madrid.

"La declaración de hoy no es válida", sentenció la abogada del expresidente en la puerta de los tribunales de Comodoro Py. “Si pudo a hablar en TV, no la revictimiza que participemos”, evaluó en relación al argumento de la defensa de la primera dama para no permitirle participar de la declaración del Yañez.

Desde las inmediaciones de Comodo Py, Carreira conversó con la prensa acerca de la causa que recae sobre el ex-presidente de la Nación argentina. En este contexto, la magistrada se quejó ante la decisión del juez Ercolini de rechazar su presencia durante las declaraciones que brindó Yañez hoy por videoconferencia desde Madrid.

"Realmente si puede prestar una declaración televisiva de muchas horas de la forma que hizo, exponerlo públicamente ante toda la sociedad, no la revictimiza tanto la situación. Entonces, porque no permite que mi cliente realice las preguntas", detalló Carreira ante las cámaras de televisión.