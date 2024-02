La Fuerza Áerea incorporó un nuevo avión al Escuadrón de Transporte

En noviembre del año pasado se firmó el contrato por un monto de u$s 6.856.200 con la empresa adjudicataria Regional One Inc. por la compra de dos aparatos Embraer ERJ, versión 140 y 145, fabricados en 2003. La FAA especificó que los aviones debían tener una configuración para transportar 44 pasajeros en el ERJ-140 y 50 en el ERJ-145. La segunda aeronave utilizada por Envoy Air, aerolínea regional con base en Fort Worth, Texas, permanece en los Estados Unidos en proceso de puesta a punto y revisión, será matriculada T-96.