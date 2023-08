La jueza María Servini denunciará penalmente al gobierno de la Ciudad por el voto electrónico

Las críticas de Servini fueron compartidas por la Cámara Nacional Electoral, que refirió a "consecuencias" para los votantes.

"No solo pasó con Patricia Bullrich, sino que pasó toda la mañana", dijo la jueza a raíz que la precandidata a presidente por Juntos por el Cambio tuvo que emitir su voto en ocho oportunidades por problemas en las máquinas en una mesa del predio de La Rural.

"Ahora no se puede hacer nada, estoy resolviendo que si la máquina no anda. Que el ciudadano vote por la nacional y no pueda votar por la Ciudad, no es problema mío", agregó.

"Las máquinas las contrata en la Ciudad, tampoco se puede improvisar como se ha hecho en este caso", aseguró, y agregó que "nunca pasó" este tipo de hechos en las elecciones en las que antes intervino.

"Mire, yo voy a poner en conocimiento, he firmado en dos actas mencionando que los técnicos no llegaron y no pusieron en funcionamiento las máquinas", concluyó. .

Hay 240 máquinas que no funcionan.

jueza Servini-2023-08-13_10-50-01_1223.mp4

La denuncia de Servini al gobierno de Larreta

Según Servini, un total de 240 máquinas para realizar la boleta electrónica en la Ciudad de Buenos Aires no funcionaban, mientras que no fueron reparadas ni cambiadas.

En ese sentido, advirtió que es "exclusiva responsabilidad" del instituto electoral y la empresa contratada" las "consecuencias de la situación generada".

"Aún estando el personal Técnico de la empresa adjudicada por el Instituto de Gestión Electoral de la Ciudad de Buenos Aires no han sido ni reparadas ni reemplazadas", acusó la jueza.

"El mal funcionamiento o la imposibilidad de que funcionen las máquinas de votación de la elección local, no interrumpe ni impide que comience la votación de la elección nacional", aclaró la magistrada.

Las críticas de la jueza fueron compartidas por la Cámara Nacional Electoral en cuanto al "mal funcionamiento de las máquinas de votación de la elección local" en referencia a la Ciudad de Buenos Aires.

Se señala que el asunto queda "bajo exclusiva responsabilidad del Instituto de Gestión Electoral (que depende del Gobierno porteño) y de la empresa contratada, las consecuencias para la ciudadanía de la situación generada".

"En este contexto, y sin perjuicio de las medidas que las autoridades competentes adopten en sus ámbitos respectivos, la Cámara Nacional Electoral manifiesta su preocupación por la situación generada, en tanto dificultó la participación de los votantes en la Ciudad y también en el proceso de votación para cargos nacionales, ajeno a las deficiencias de dicho sistema electrónico local", informó en el comunicado.