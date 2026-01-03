ANSES deposita $419.229 en los primeros días de enero 2026 + Seguir en









El organismo anunció una nueva medida, según la fórmula vigente de movilidad, que cambiará los haberes a cobrar por los jubilados y pensionados beneficiarios durante enero 2026.

El calendario de pagos del organismo comenzará el 9 de enero.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció una nueva actualización en los haberes de las jubilaciones y pensiones para enero 2026. La misma decreta un aumento del 2,47%, y se aplica conforme a la fórmula de movilidad, prevista en la legislación vigente.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De esta manera, los montos a cobrar por sus afiliados incrementaron de manera notable, sobre todo aquellas jubilaciones y pensiones mínimas, que además seguirán contando con el bono extra de $70.000, según lo que confirmó el organismo en las últimas semanas de diciembre.

jubilados ANSES.jpg Monto de las jubilaciones de ANSES en enero 2026 con bono incluido Según la nueva actualización de ANSES, que propone un incremento en los haberes de jubilados y pensionados para enero 2026, quienes cobran la jubilación mínima, junto con el bono de 70 mil pesos, recibirán $419.299,32.

Por otro lado, las jubilaciones y pensiones que no superen los $419.299,32 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto.

Además, las prestaciones previsionales, con el bono de $70.000 incluido, quedan así:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $349.439,46

Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $314.509,52

Pensión Madre de 7 hijos: $419.299,32. Cuándo cobro la jubilación de ANSES en enero Según el calendario de pagos actualizado de ANSES, durante enero, las jubilaciones y pensiones obtendrán sus cobros los siguientes días: Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

Temas ANSES