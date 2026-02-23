Mirtha Legrand dijo que los sueldos "no alcanzan para vivir" y pidió al Gobierno que mire la situación social + Seguir en









La conductora afirmó que ve al país “con problemas”, reclamó mejores ingresos y expresó su preocupación por jubilados y consumidores.

Mirtha Legrand: "Veo a la Argentina con problemas”.

La conductora Mirtha Legrand aprovechó las entrevistas por su cumpleaños número 99 para referirse a la situación económica del país, expresó su preocupación por el poder de compra y reclamó que los salarios alcancen para vivir. Además, dejó un mensaje directo al Gobierno de Javier Milei.

Durante una charla en Radio Mitre, al ser consultada por su mirada sobre la Argentina, la histórica figura de Almorzando con Mirtha Legrand fue contundente: “Veo a la Argentina con problemas” y reclamó que “la gente gane un poco más”.

En ese sentido, la conductora explicó que se identifica con la situación cotidiana de muchas familias y señaló: “Me pongo en el lugar de la gente en su casa que va al mercado y no le alcanza, debe ser terrible que no te alcance para comer, debe ser muy decepcionante”.

En el día en que celebró sus 99 años, también dejó un pedido directo al Ejecutivo nacional: “Que el Gobierno se dé cuenta de lo que significa que no te alcance la plata para ir al mercado”, expresó, visiblemente sensibilizada.

Qué le diría Mirtha Legrand a Javier Milei si apareciera en su cumpleaños En otra entrevista, esta vez con Pablo Duggan en Radio 10, Mirtha contó que se siente “muy bien”, pero remarcó su preocupación por la realidad de los jubilados.

Consultada sobre qué le diría al Presidente si se lo cruzara en su festejo, respondió con humor: “Le diría: ¿quién lo invitó?”. La conductora recordó además que Milei ya fue en varias oportunidades a su mesa televisiva, en el marco de una temporada que este año llega a la número 58. Finalmente, Mirtha brindó detalles de la intimidad de su celebración y adelantó que usará dos vestidos diseñados por Claudio Cosano: “uno blanco y otro medio floreado”, y aseguró que ya tiene todo organizado para su fiesta.