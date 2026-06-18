La propuesta fue anunciada durante la Jornada Jóvenes Concejales, un encuentro realizado en la nueva sede provincial del partido y encabezado por el presidente de LLA bonaerense, Sebastián Pareja.

La Libertad Avanza busca bajar a 18 años la edad mínima para ser concejal en la provincia de Buenos Aires.

La Libertad Avanza (LLA) de la provincia de Buenos Aires presentó este jueves un proyecto de ley para reducir de 25 a 18 años la edad mínima requerida para ser concejal en cualquiera de los 135 municipios bonaerenses. La iniciativa busca modificar una restricción vigente desde fines del siglo XIX y equiparar las condiciones de elegibilidad con las que rigen en otros distritos, como la Ciudad de Buenos Aires.

La propuesta fue anunciada durante la Jornada Jóvenes Concejales , un encuentro realizado en la nueva sede provincial del partido y encabezado por el presidente de LLA bonaerense, Sebastián Pareja. Del acto también participaron el diputado provincial Pablo Morillo, autor del proyecto; el coordinador de la Juventud LLA PBA, Sebastián Acuña; la referente nacional de Juventud LLA, Rocío Gómez; y la concejal de Luján Flor Prince, entre otros dirigentes y militantes.

Según explicaron fuentes partidarias, la iniciativa busca eliminar una exigencia que consideran desactualizada . Actualmente, para ser concejal en la provincia de Buenos Aires se requiere tener al menos 25 años, la misma edad que se exige para acceder a una banca en la Cámara de Diputados de la Nación.

“No tiene sentido que la condición sea igual a la de un diputado nacional. Pueden existir cuadros políticos preparados con menor edad”, señalaron desde el espacio.

La propuesta fue anunciada durante la Jornada Jóvenes Concejales, un encuentro realizado en la nueva sede provincial del partido y encabezado por el presidente de LLA bonaerense, Sebastián Pareja.

La apuesta al voto joven

Desde LLA sostienen que la modificación permitiría ampliar la participación política de los jóvenes y fortalecer la representación de ese sector en los gobiernos locales.

“Si a los 18 años un joven puede votar, trabajar, estudiar, emprender y pagar impuestos, también tiene que tener la posibilidad de ser elegido en su distrito. Este proyecto no le regala nada a nadie: simplemente amplía la libertad de participación y termina con una barrera que quedó vieja”, afirmó Pareja en un comunicado oficial.

Dentro del partido consideran que la eventual aprobación de la norma abriría la puerta para que militantes menores de 25 años puedan integrar e incluso encabezar listas distritales en futuras elecciones. El anuncio también es interpretado como una estrategia para consolidar el vínculo con el electorado más joven y generar incentivos para la militancia juvenil que el espacio viene desarrollando en distintos municipios bonaerenses.

DIPUTADOS DEBATE REFORMA LABORAL La propuesta fue anunciada durante la Jornada Jóvenes Concejales, un encuentro realizado en la nueva sede provincial del partido y encabezado por el presidente de LLA bonaerense, Sebastián Pareja. Mariano Fuchila

El crecimiento de la juventud libertaria

Durante la jornada, Pareja destacó el rol que, según el partido, tienen los jóvenes en el crecimiento de La Libertad Avanza.

“Los jóvenes no son espectadores de la transformación que está viviendo la Argentina. Son protagonistas. En La Libertad Avanza no creemos en una política que les habla a los jóvenes desde arriba, sino en una política que les abre la puerta para que puedan decidir, competir y representar a sus vecinos”, sostuvo.

Desde la fuerza señalaron que actualmente cuentan con estructuras juveniles organizadas en los 135 municipios bonaerenses, además de concejales, consejeros escolares, coordinadores seccionales y equipos técnicos distribuidos en toda la provincia.

“Durante años la política habló en nombre de los jóvenes, pero pocas veces les abrió verdaderamente las puertas. En La Libertad Avanza creemos que el mérito, las ideas y el compromiso valen más que una restricción arbitraria de edad”, expresaron.

El encuentro también sirvió para debatir propuestas vinculadas a la agenda juvenil que formarán parte de la plataforma política que el partido planea presentar hacia finales de año con vistas a las elecciones de 2027. Según indicaron, ese documento se elaborará a partir del trabajo de 21 mesas temáticas que ya vienen desarrollando actividades en distintos espacios de formación y debate político.