Aunque a muchos no les guste, la mayoría de los empresarios ya ven como presidente a Javier Milei

Si bien la masiva concurrencia daba muestras de interés por escucharla, lo cierto es que, la mayoría de los asistentes –lo deseen o no- piensan que Javier Milei tiene las mayores chances de llegar a la Presidencia.

Este era el clima previo que se percibió durante el coctel. “ Los jóvenes lo votan y no les importa si está loco”; “ Más de 10 millones de seguidores tiene en TikTok”; “ La gente no les cree más a los políticos y Milei canaliza la bronca”; “Pensar que hace dos meses vinimos a escuchar a Milei y pensábamos que quedaría tercero”, son solo algunas de las frases que sintetizan el espíritu de los asistentes.

A Sergio Massa le reconocen su capacidad de gestión y el “animal político” que es. Ponían como ejemplo “la carambola que hizo en el Parlamento cuando dejo en off side a sus contrincantes” . En el caso de Juntos por el Cambio dejándolos como los que “no quieren ayudar al trabajador”. Además, la presencia de Milei y su apoyo al proyecto de Ganancias dejó en evidencia que el vínculo del candidato de la Libertad Avanza con Massa va más allá de rumores.

La mayoría de los asistentes intentaron recabar información sobre como es el “verdadero Milei” dando por sentado que en la intimidad no es tan exaltado como se lo ve en sus apariciones públicas. Obviamente todas las miradas se dirigieron a Eduardo Eurnekian a quien muchos creen que es el “mentor” del candidato de la Libertad Avanza.

Sin embargo, el empresario puso distancia al tiempo que cuestionó el proyecto de dolarización que propone su exempleado. "Pará viejo! eso es algo que tenemos que decidir nosotros, tengamos un orden, una disciplina, dolarizar es secundaria”, criticó Eurnekian calificando la decisión de dolarizar como un camino más fácil. “Sabemos que no tenemos moneda, está bien ¿qué hacemos? ¿vamos a buscar otra moneda? La americana, ¿la traemos, no la traemos? y la generamos nosotros, hacemos un sacrificio y tenemos el orgullo de decir que tenemos moneda”.

También reiteró su crítica a los dichos de Milei sobre el papa Francisco cuando dijo que era el “enviado del Maligno en la tierra”. Es más, lo mando a callar cuando dijo: "Al Papa le tengo respeto y somos muchos los que le tenemos respeto y muchos en el mundo entonces no tiene que arrogarse él el derecho de opinar por el Papa, que se calle la boca", enfatizó.

La distancia que pone Eurnekian de Milei explica quizás sus palabras en el brindis final cuando mirando a Patricia le dijo: “Su discurso nos ha llenado de esperanza”. Es que, el empresario rescata a los partidos políticos, a las instituciones y no a los dirigentes individualistas que teme pueden caer en actitudes autoritarias.

Al término del evento, el dueño de la Corporación América afirmó: “La dirigencia política ha tomado durante muchos años las decisiones equivocadas que nos han llevado a las circunstancias en las que hoy nos encontramos. Nuestros políticos han demostrado que su objetivo es la permanencia crónica en los cargos, no el de encontrar soluciones a los problemas a los que nos han conducido, y a generar oportunidades para hacer crecer nuestro potencial”.

Ganancias

Patricia Bulrich llegó acompañada de Carlos Melconian -quien sería su ministro de Economía-, su ministro de producción Dante Sica y dos de sus principales colaboradores de campaña: Alberto Forhig y María Oneto.

Comenzó su discurso reconociendo que estamos “frente a un país que parece a la deriva” y aseveró que está convencida de que “la única manera real de frenar el caos en el que vivimos, es con orden, es con un país ordenado, el orden en las calles, en los barrios, el orden en la educación, en la salud, en el Estado y en las provincias, y sobre todo en la economía”, explicó.

bullrich y melconian.jpeg

Sin mencionarlo criticó a Milei cuando dijo: “tenemos enfrente un candidato que en el día de ayer (martes), en la total y absoluta irresponsabilidad, en el pozo profundo en el que estamos, agarró la pala y profundizó el pozo. Total, alguien va a venir a arreglarlo”, en referencia al apoyo del libertario a la Ley de Ganancias.

Además, insistió en la postura negativa a esta propuesta que “se hizo en nombre de una aparente justicia sobre determinados sectores sociales, pero una enorme injusticia sobre los 46 millones de argentinos que pagan sistemáticamente una inflación imparable”. Luego preguntó: "¿A quién estamos favoreciendo, y a quién estamos dejando absolutamente abajo de la línea de la pobreza?". Para señalar que los “soldados, la policía, los docentes de muchas provincias están abajo de la línea de pobreza. Entonces, ¿dónde vamos a poner el esfuerzo?".

Dolarización

También Patricia se refirió a la dolarización que propone Milei: “Es un caos no saber qué es lo que propone un candidato que dice tener un plan para dolarizar la Argentina”. Luego sentenció: “Es claro que la Argentina no sale con fórmulas mágicas”.

Y al mensaje enfático de Milei de “eliminar” lo que está mal, le respondió: “La construcción de la Argentina no es destruyéndola, sino que es construyendo sobre lo que tenemos”.

Varios asistentes explican el ascenso de Milei justamente porque propone medidas drásticas –motosierra; dolarización- que lleva a pensar que las soluciones serán rápidas, en contraste con Patricia Bullrich que no evita enfatizar las dificultades que enfrentará el próximo presidente.

La candidata de Juntos por Cambio hablándole a los empresarios les prometió: “Nunca más abrir o cerrar las exportaciones por medio de un funcionario de segundo o tercer nivel. Nunca más hacer que aquel que invirtió no sepa que va a tener estabilidad en el tiempo que dura su inversión. Nunca más un cambio en el medio de una cosecha; nunca más una industria al que se le diga mañana, sin darte un tiempo, sin planificar, sin bajarte los costos del Estado, te abrimos de un día para otro la economía y te dejamos que tu empresa se cierre”.

Bullrich prometió que abrirá la economía pero que no será intempestivamente: “Para abrir la economía le voy a pedir al empresario que baje sus costos. Y el empresario le tiene que pedir al Estado: ‘bajá tus costos, bajame los impuestos, hacé la infraestructura lógica, permitime exportar como tengo que exportar, permitime importar, no me cierres más ni la importación ni la exportación, dejame trabajar en paz. Y yo que voy a ser una industria competitiva’".

Diálogo

La dirigente de JxC también cuestionó el accionar de Sergio Massa cuando dijo: “en este último año quien vino a solucionar los problemas que había detrás del otro ministro de Economía los empeoró. Y ya no le importa, porque están solo pensando en cuántos votos más va a sacar con las medidas que está tirando para hacer el pozo más profundo”.

En materia económica aseveró que su gobierno tendrá equilibrio fiscal, que terminará con la emisión monetaria”, fortalecerá al Banco Central, alineará precios y eso lo vamos a tener que hacer, porque no hay posibilidad de partir con esta situación”.

Uno de los temas que considera importante es llevar a cabo “una reforma laboral y modernizar el mundo del trabajo”.

Pacto Federal

La intención de Juntos por el Cambio es alcanzar un nuevo Pacto Federal que no se limitará al tema impositivo. Reconoció que es difícil modificar la ley de Coparticipación y a través del Pacto Federal buscarán “trabajar sobre los gastos y la realidad de cuánto gasta la provincia en su propia estructura”.

Puso como ejemplo, que los institutos de vivienda provinciales utilizan “el 80% del presupuesto para mantener el instituto de vivienda y no construyen viviendas”.

Sintetizó esta situación de la mayoría de las provincias afirmando: “Tenemos un Estado que tiene servicios que lo único que hacen es alimentar a las propias estructuras que quieren brindar un servicio. Y no les queda plata para brindar el servicio, porque el servicio se lo brindan a ellos mismos”.

Cuestionó a la dirigencia política y por ende a su partido también al decir: “Ese Estado es un Estado no solamente inconducente, es un Estado que la gente termina odiando. Y por eso vienen aquellos que dicen quiero romper todo”.

Y anticipó que si llega a ser presidente en el Estado “no habrá más teléfonos y comidas pagas ni autos con chofer” y explicó que el común de los trabajadores en la Argentina no tiene esos beneficios.

Deudas

Carlos Melconian, un viejo conocido por los empresarios compartió el escenario con Patricia y fue el encargado de responder las preguntas económicas.

Respecto al faltante de dólares prometió que “no faltarán dólares para la producción”, garantizó que no va a existir “el bálsamo del hot money” y aclaró que a “los capitales que vengan a especular les vamos a poner condiciones”. Dio tres premisas que guiarán su gestión: "Matar la inflación, no tomar deuda y cumplir con las obligaciones del Estado”.

Al término de la reunión, en líneas generales, los asistentes rescataron el discurso de Bullrich por contar con definiciones más concretas. Algunos, en off the record, admitían que la votarán, pero con la sensación de que será difícil vencer a Milei.

Un empresario resumía el escenario argentino con una metáfora de los triángulos bajo los cuales se puede explicar lo que pasa en la Argentina. Uno de los triángulos es el de las “3A”, A por Anomia: por la falta de cumplimiento a la ley; Amnesia: por la pérdida de la memoria de situaciones pasadas y Anemia: por la falta de fuerza para enfrentar situaciones y cambios más profundos.

Para este empresario, lo que Argentina necesita de su próximo presidente es que sea como el Triángulo del Agua, HO: Humildad, Honestidad y Osadía, pero la mayoría, con resignación creen que las 3A aún está rigiendo a los argentinos.

Participaron del encuentro los principales dirigentes argentinos entre ellos: Gustavo Weiss (Camarco), Jorge Brito (Macro), Mario Grinman (Cámara de Comercio), Eduardo Eurnekian (América/AA2000), Manuel Pereda (Cicyp), Nicolás Pino (SRA) y Daniel Funes de Rioja (UIA).Gustavo Weiss (Camarco), Jorge Brito (Macro), Martín Cabrales, entre otros.