Corina Machado apoyó los ataques de EEUU en Venezuela y apuntó contra Nicolás Maduro: "Empezó está guerra"







La líder opositora y última ganadora del Premio Nóbel de la Paz consideró que la estrategia de Donald Trump "es absolutamente correcta" al señalar que "Maduro no es un jefe de Estado legítimo".

María Corina Machado defendió los ataques de EEUU en aguas del Caribe.

La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, apuntó contra el presidente de su país, Nicolás Maduro, y lo responsabilizó de "empezar la guerra" contra Estados Unidos, que desplegó su flota en aguas del Cariba para combatir presuntas embarcaciones involucradas en narcotráfico. La última ganadora del Premio Nobel de la Paz destacó que Donald Trump "está terminan" el conflicto, mientras se reportaron ataques terrestres.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"La estrategia del presidente Trump hacia esta estructura criminal, narcoterrorista, es absolutamente correcta porque Nicolás Maduro no es un jefe de Estado legítimo, es el jefe de esta estructura narcoterrorista que realiza una guerra contra el pueblo venezolano", dijo Machado durante su discurso a la distancia en el America Business Forum (ABF) en Miami.

image En ese sentido, consideró que "ha sido fundamental el impacto" de la estrategia del líder republicano. En las últimas semanas, Trump analizó la posibilidad de bombardear objetivos militares dentro de Venezuela, según reportaron la semana pasada medios como el Wall Street Journal, The New York Times y The Miami Herald.

Mientras tanto, los ataques marítimos ya dejaron un saldo de al menos 66 muertos tras derribar casi 20 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico desde el 1 de septiembre. Machado respaldó la estrategia porque "combate los flujos de efectivo" de "estructuras criminales" que trafican armas, drogas y personas.

De esta manera, la referente opositora consideró que es necesario "cortar esos flujos de efectivo" y señaló que "eso es precisamente lo que el presidente Trump está haciendo para proteger millones de vidas de ciudadanos estadounidenses y latinoamericanos, y ciertamente Maduro empezó esta guerra y el presidente Trump la está terminando".

María Corina Machado advirtió que "Maduro tiene que entender que sus horas están terminándose" Respecto al futuro político de su país, Machado apuntó contra el presidente chavista por haber rechazado las ofertas de una transición negociada tras las elecciones de julio de 2024 en las que la oposición venezolana y varios gobiernos extranjeros aseguran que triunfó Edmundo González Urrutia, candidato de la oposición. "Este es el momento en el que Maduro tiene que entender que sus horas están terminándose y, ciertamente, si acepta una transición, irá más lejos, ordenadamente, pacíficamente y más rápido, pero pasará sin importar lo que Maduro haga", adelantó.