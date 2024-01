La oposición confía en bloquear el DNU de Javier Milei en el Senado

La oposición buscará frenar el DNU de Javier Milei en el Senado y confían en que el bloqueo de la medida podrá concretarse. Así lo manifestó este jueves en declaraciones radiales el senador de Unión por la Patria (UP), Mariano Recalde , quien se mostró optimista al respecto para lograr la mayoría en la Cámara alta. "Esperemos que los senadores voten como piensan", manifestó.

En diálogo con radio Futurock, Recalde analizó la situación del avance del DNU de desregulación de la economía enviado por el Presidente. En el día de ayer, se confirmó el pedido de sesión especial en el Senado por parte del bloque de UP para tratar en el recinto la medida del Gobierno.

En esa línea, el senador de CABA de UP se mostró confiado en la previa de la sesión extraordinaria solicitada por la oposición el 1° de febrero próximo, en relación a la suma de votos para que el DNU no avance y dejarlo sin efecto. "Ya escuchamos a otros senadores expresarse en contra, así que la mayoría ya está", manifestó Recalde esta mañana.

Respecto a la sesión especial que ayer solicitaron desde UP en una nota firmada por los senadores Juliana di Tullio (Buenos Aires), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), José Mayans (Formosa), Sergio Leavy (Salta) y Juan Manzur (Tucumán), Recalde explicó: "El reglamento permite la convocatoria a una sesión especial con la firma de cinco senadores, y es lo que se hizo" y aclaró que "la única forma de que no haya sesión es que no haya quórum", concluyó.