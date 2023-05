La reelección de Sáenz lo consolida como uno de los líderes en el norte y le pone fin al sueño romerista

A las 21, al ritmo de "El amor después del amor", de Fito Páez, Sáenz ingresó exultante a la sede de su espacio. "Muchas gracias de todo corazón a todo el pueblo salteño. Aquí no hubo ninguna marea, sino el poncho salteño que usamos desde que nació la Patria", fueron sus primeras palabras, ante un salón en donde no cabía ni un alfiler.

En un mensaje que tuvo como destino a la dirigencia nacional, señaló: "somos de distintos partidos pero nos sentamos y peleamos pero trabajamos para la gente, que es lo primero. No hay líderes mesiánicos, ni hombres o mujeres que se la saben todas, con la verdad absoluta". También reclamó terminar con las asimetrías en la distribución de fondos del Estado nacional. "Estas inequidades están desde que nació la Patria y hay que terminar con ellas", dijo.

Nanni, de JxC, que esperaba un mejor resultado, desde su sede expresó ante los medios: "hoy es un día de festejo, hicimos un gran trabajo, no sé si voy a ir por la reelección como diputado nacional pero seguramente estaré trabajando. Nadie se esperaba esto, me interesa construir esta oposición sólida para que no haya gobernadores invencibles".

La jornada se desarrolló sin grandes inconvenientes y debido al uso del sistema de boleta única electrónica los resultados con tendencia definitiva, para gobernador y vice, se conocieron desde las 18.30. En esta provincia también se votó para elegir a 30 diputados y 11 senadores provinciales, 60 intendentes, 343 concejales y un dato relevante fue que el proceso electoral contó con la participación del 70% de los ciudadanos habilitados para votar.

Fue el ministro de Economía de la Nación, Sergio Tomás Massa, el primero de los dirigentes nacionales en felicitar al salteño. Después se sumaron el Jefe de Gabinete de Ministros, Agustín Rossi; el presidente Alberto Fernández, y hasta el alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Una particularidad del armado multicolor de Sáenz radica en que también contiene a dirigentes del PRO, además de peronistas no kirchneristas, massistas, independientes y espacios que antes profesaban fe en las filas del senador Romero y del exgobernador Juan Manuel Urtubey.

Fin del sueño

La bomba se produjo en la capital salteña, en donde el sueño reeleccionista de la intendenta Bettina Romero, del Frente Unidos por Salta, cosechó solo el 20,3% de los votos, casi 17 puntos abajo de su vencedor, el abogado y empresario de medios Emiliano Durand. El referente del Frente Vamos Salta, alcanzó el 37,5% de los sufragios, y se constituyó en la sorpresa de la jornada. Este resultado le puso fin al sueño de Romero, hija del senador nacional Juan Carlos Romero, de armar un amplio espacio en los próximos cuatro años para suceder al actual mandatario. Una particular en Durand y Romero fue que ambos impulsaban la reelección de Sáenz, por lo que tuvo que mantener un cuidado equilibrio durante la campaña.

Antes de las 21 y desde su sede, la intendenta felicitó al ganador y señaló que dejará una ciudad ordenada. "Quiero felicitar al senador Durand por su triunfo y ahora me dirijo a ustedes, por la responsabilidad y la entrega enorme", señalando a la militancia que la acompañaba y que no ocultaba su desazón. Rodeada por sus funcionarios, Romero -cuyo mandato terminará en diciembre- reflexionó: "aprendí de mi abuelo, que gobernó durante cuatro años y que hasta el día de hoy la gente lo recuerda y lo quiere. Y aprendí de mi padre, que gobernar es hacer lo que corresponde y si hay algo que es hermoso, es que nos podemos volver a ver orgullosos de lo que representamos".

Durand, que llegó a ser senador provincial de la mano del gobernador y de la intendenta, estuvo en el palco junto a Sáenz durante los festejos. Un diputado provincial oficialista, consultado por Ámbito Financiero, señaló que la victoria de Durand llevó tranquilidad a las filas de los colaboradores más cercanos de Sáenz porque el también empresario de medios, carece de una estructura partidaria provincial, desde donde podría desafiarlo dentro de cuatro años.