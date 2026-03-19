La SIDE publicó documentos desclasificados del tercer peronismo y la dictadura militar + Seguir en









Se trata de 26 documentos oficiales, distribuidos en 492 páginas. La documentación fue organizada en carpetas temáticas "conforme a criterios de relevancia histórica e institucional, e incluye resoluciones, informes, memorandos, circulares y directivas".

El organismo de inteligencia del Estado publicó material de archivo sobre la dictadura y el tercer peronismo. Télam

A pedido del presidente Javier Milei, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) inició este jueves el proceso de desclasificación de una serie de documentos referidos al período 1973-1983, entre los que se encuentran los años del tercer peronismo y de la última dictadura cívico-militar.

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La medida forma parte de un procedimiento "integral" que contempla "la publicación, conservación y posterior traspaso del material al Archivo General de la Nación". En una primera etapa, publicarán 26 documentos oficiales, distribuidos en 492 páginas, junto con la Guía sobre la Desclasificación de Documentos Históricos de la SIDE.

Se trata de material elaborado para facilitar la comprensión del material por parte de la ciudadanía, investigadores y comunicadores.

guia_sobre_la_desclasificacion_de_documentos_historicos La guía de la SIDE sobre la desclasificación de documentos históricos. Los archivos desclasificados de la SIDE sobre la dictadura y el tercer peronismo Según informó la agencia de inteligencia, la documentación fue organizada en carpetas temáticas "conforme a criterios de relevancia histórica e institucional, e incluye resoluciones, informes, memorandos, circulares y directivas producidas entre el 1 de enero de 1973 y el 10 de diciembre de 1983".

La iniciativa se encuadra dentro de una política orientada a "fortalecer la institucionalidad del Sistema de Inteligencia Nacional y su vínculo responsable con la sociedad".

La desclasificación de archivos "previamente secretos" constituye "un acto de carácter ético, político y social que contribuye a consolidar la confianza pública, legitimar el rol del Estado y aportar información relevante en un contexto donde la desinformación y las interpretaciones erróneas afectan la comprensión del pasado reciente". Desde la SIDE aspiran a que la guía "pueda facilitar el trabajo de historiadores, comunicadores e investigadores" que tengan interés en los documentos que la acompañan. "Confiamos en que el acceso público a archivos de relevancia histórica puede representar un aporte significativo del Estado para la ciudadanía en general", añadieron.

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