La UBA le solicitó a Javier Milei que no vete la Ley de Financiamiento Universitario







El pedido es para garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento. Además, se pronunció sobre las residencias médicas y la situación de emergencia sanitaria pediátrica en el Hospital Garrahan.

El Consejo Superior resolvió “solicitar al señor Presidente de la Nación el no veto de la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud, procediendo a su efectiva promulgación e implementación”. Wikipedia

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió, por unanimidad, solicitar al presidente Javier Milei que no vete la Ley de Financiamiento Universitario y Recomposición del Salario Docente y No docente. Además, pidió a los legisladores nacionales que insistan con la aprobación y sostengan en el Congreso la sanción de la ley, en el caso de que el Poder Ejecutivo Nacional resuelva su veto.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La ley plantea la convocatoria a paritarias para recomponer los salarios docentes y nodocentes, tomando como referencia la inflación acumulada desde el 1 de diciembre de 2023, según el INDEC. Esto prevé la actualización de los montos destinados a gastos de funcionamiento, la creación de un fondo para carreras estratégicas y la asignación prioritaria de recursos a infraestructura, becas, colegios preuniversitarios y actividades de enseñanza. También, se establece un horizonte de financiamiento creciente, del 1% del PBI en 2026 al 1,5% en 2031.

La ley fue aprobada por el Senado el 22 de agosto, y ahora le corresponde al Poder Ejecutivo Nacional avanzar con la promulgación. “En el año 2024 ambas cámaras del Congreso de la Nación aprobaron una Ley de igual tenor que contaba con el apoyo de la comunidad universitaria y que luego fue vetada por el señor Presidente de la Nación", expresó la UBA en la resolución. Esta situación generó una pérdida real de casi la mitad del poder adquisitivo de los salarios durante 2024, que se profundizó este año debido a que la recomposición salarial no alcanzó a cubrir la inflación.

uba Universidad de Buenos Aires (UBA).

Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud En la misma sesión, el Consejo Superior de la UBA se refirió a la situación que está atravesando el Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” y las Residencias Nacionales. La resolución destacó que “el Hospital Garrahan es una institución emblemática de la salud pública argentina, reconocida por su excelencia en la atención pediátrica de alta complejidad, la docencia y la investigación científica”.

Debido a esto, se solicitó que los estudiante que realizan allí sus prácticas y formaciones, representan a la salud pública del país, por lo que deben ser reconocidos y acompañados en sus demandas de recursos. Por todo ello, el Consejo Superior resolvió “solicitar al señor Presidente de la Nación el no veto de la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud, procediendo a su efectiva promulgación e implementación”.