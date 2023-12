Las extraordinarias, el futuro ring

tuEs que los distintos casilleros están siendo ocupados por gente muy joven y nueva como Federico Ovejero , en Industria (exMonsanto y ex Chevrolet), o Lisandro Catalano en Interior (joven abogado con mucha experiencia financiera en varios bancos públicos y privados, y con buen conocimiento del interior “profundo”), o Pedro Vigneau en Agricultura (productor, profesional, y con experiencia en la dirigencia de distintas entidades). En contraposición unos pocos “mayores”, como Villella en Agricultura , el propio Guillermo Francos en Interior, o Diana Mondino , que superan la media.

Lo que es claro, y se sabe, es que las Extraordinarias en el Congreso pueden llegar a prolongarse durante buena parte del verano. y será allí el verdadero ring. Tanto es así que un legislador del nuevo oficialismo reconocía que “están mandando una ley ómnibus de unos 5.000 artículos, que no sé cuándo se va a terminar de tratar”, se resignaba el hombre que debería dejar, aparentemente, sus vacaciones de lado. De ahí también, que el nuevo mapa de fuerzas y alianzas parece estar virando hacia un menemismo que le asegure el rescate a varios de los que “se quedaron afuera”, comentaban en un happy hours del fin de semana mientras se reconocían los avances de Los Pumas, que tras ganarles a los All Blacks en el Seven de Dubai, quedaron como subcampeones tras haber perdido 12-7 con en la final con Sudáfrica.