Las repercusiones del fallo de la Corte Suprema a favor de las universidades

Al rechazar el recurso del Gobierno, se mantiene por ahora la actualización salarial y la recomposición de programas estudiantiles.

Luego de que se conociera que la Corte Suprema de Justicia deje firme la cautelar que obliga a cumplir con la ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso, referentes universitarios y legisladores que acompañaron ese proyecto se expresaron en redes sociales.

Al conocerse la noticia, Clara Chevalier, Secretaria General de la CONADU, expresó: “ Sabemos que los tiempos de la Corte no son ajenos al clima político, por eso reivindicamos esto también como producto de la lucha articulada de la comunidad universitaria . No vamos a bajar los brazos hasta que el gobierno cumpla la ley”. En esa línea, el secretario general de Aduba, Emiliano Cagnacci , entendió que "es un acto que quiere poner en valor la ley de Financiamiento Universitario. No se puede elegir qué leyes cumplir y qué leyes no cumplir en democracia".

Por su parte, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti agradeció a " una sociedad que nunca renunció a la defensa de la universidad pública como principal motor de movilidad social y herramienta central para el desarrollo del país y el futuro de todos. Luchar por lo correcto siempre vale la pena".

Dentro de los diputados, el santafesino Esteban Paulón (Provincias Unidas), celebró que "es un gran triunfo de la comunidad universitaria y de la institucionalidad democrática. Las leyes votadas por el Congreso se cumplen, sin excusas ". Desde su mismo bloque, el bonaerense Pablo Juliano planteó que "al fin hay una buena noticia": "En una República democrática, el Presidente no puede hacer lo que quiera . Fin de la discusión. Que pague".

El bloque de Unión por la Patria emitió un comunicado en donde expresa que "el gobierno tiene que acatar el fallo y hacer efectiva la ley. OJO. No hacerlo implica el incumplimiento de deberes de funcionario público. Un especial reconocimiento a la lucha de toda la comunidad universitario". Su presidente, el santafesino Germán Martínez, recordó: "¿Saben quién es el funcionario que tiene que hacer las adecuaciones presupuestarias para su cumplimiento? El mentiroso y corrupto de ADORNI. Vamos "dialoguistas": dejen la complicidad y piensen en el país".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Diputados_UxP/status/2070220782190383138&partner=&hide_thread=false La Corte Suprema le dió la razón al Congreso, que votó 5 veces la Ley de Financiamiento Universitario.



El gobierno tiene que acatar el fallo y hacer efectiva la ley.



OJO. No hacerlo implica el incumplimiento de deberes de funcionario público.



Un especial reconocimiento a la… pic.twitter.com/M6wLVoKQAp — Diputados UP (@Diputados_UxP) June 25, 2026

La Corte ratificó la ley de Financiamiento Universitario

El fallo llega luego del acuerdo entre Capital Humano y las universidades, por lo que no tendrá un efecto económico por fuera de lo previsto por Nación. Sin embargo, representa un aval a la legislación y al Parlamento.

Al rechazar el recurso del Gobierno por falta de sentencia definitiva, se mantiene por ahora la actualización salarial y la recomposición de programas estudiantiles.

A principio de mes, el ministerio que conduce Sandra Pettovello firmó un acuerdo con las universidades públicas para destrabar el conflicto por el financiamiento del sistema educativo, luego de más de dos años de reclamos, marchas, paros y una disputa judicial que recién este jueves tuvo su final.

El entendimiento fue suscripto por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las organizaciones gremiales docentes y no docentes. Según informó la cartera nacional, el acta establece una recomposición salarial del 24,33% para el sector universitario.