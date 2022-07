Leandro Santoro sostuvo que se inició "un proceso de normalización" dentro del FdT

En ese sentido, Santoro sostuvo que los partidos políticos deben "recuperar la reserva para tratar algunos temas" y que no todo debería ser televisado o tuiteado porque "se corre el riesgo de que se banalice el debate".

Alberto Fernández y Cristina Kirchner en Asamblea Legislativa

"Me encantaría que existan muchas reuniones entre dirigentes para decir cosas que no se pueden con una cámara prendida. Se necesita construir una mesa para afinar el discurso y definir estratégicamente a dónde tiene que ir la Argentina y el FdT. Hasta ahora tenemos grandes consensos, pero tienen que ser operativos", apuntó.

Además, el diputado advirtió que el Fondo Monetario Internacional (FMI) va "a querer condicionar el próximo gobierno para hacer una reforma previsional" y, por eso, consideró "muy importante" quién vaya a gobernar la Argentina a partir del 2023.

"No es igual para los compañeros del campo popular, no era lo mismo (el expresidente Mauricio) Macri y (el ministro de Producción Daniel) Scioli y lo vimos en carne propia. Tampoco es lo mismo el FDT que Juntos por el Cambio, que viene recargado y endurecieron su discurso porque se le van votos por derecha en los movimientos libertarios", fundamentó.

En tanto, añadió que "estamos en una situación muy compleja" por lo que es "más importante que nunca la unidad del FDT para dar este debate ideológico".

Por otra parte, destacó que Massa "es un tipo clave" en la gestión, y se ganó "el respeto y la confianza de muchos compañeros y compañeras".

"Massa tiene ganas de estar en el gabinete. Tiene ganas de hacer política, de gestionar. Como militante del FDT es un jugador muy importante en este momento, que construye consensos. Si se va del Congreso, sería un problema reemplazarlo porque no es para cualquiera ese lugar", subrayó.

sergio massa alberto fernandez olivos 2022.png

En tanto, Santoro destacó la designación de Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía en reemplazo de Martín Guzmán y sostuvo que se trata de "una militante política con conocimiento técnico".

Massa y Batakis.jpeg

"Guzmán carecía de experiencia política y de la confianza del FDT porque yo lo conocí cuando fue nombrado ministro. Es la diferencia con Batakis que ya la conocen. Pero eso solo no significa nada", apuntó.

"Lo que vi hasta acá de Guzmán fue un economista heterodoxo que quería defender los intereses de la Argentina. A mí no me gustó cómo se fue; me parece que fue infantil e irresponsable mandar la renuncia mientras hablaba Cristina", insistió.