Ley ómnibus: el oficialismo no descarta "desguazar" el proyecto y tratarlo por separado

"Sacando el paquete fiscal, que ya el Gobierno había optado en sacarlo, de ser así deberíamos tratar los 664 artículos nuevamente de 0, no es que íbamos a tratar los 380 artículos que habían quedado", agregó el dirigente del bloque oficialista tras las equivocadas versiones del Gobierno que indicaban que el proyecto volvería a comisiones con la aprobación general ya consumada.

En la misma línea, Zago confirmó que "la Ley de Bases ya no existe. Al volver a comisión, yo ayer me confundí cuando lo explique, porque el artículo 155 es también volver hacia atrás , y decidimos con asesores del gobierno nacional que estaban presentes, en conjunto con el acompañamiento de los distintos bloques, que vuelva a comisión".

Oscar Zago.jpg Oscar Zago, jefe del bloque de la bancada libertaria en Diputados. Ignacio Petunchi

Francos: "La consulta popular es uno de los caminos que el Presidente tiene como herramienta"

El ministro del Interior, Guillermo Francos, sostuvo este miércoles que no se siente "traicionado" luego de que el dictamen de mayoría de la ley "Bases" volviese a comisión en la Cámara de Diputados tras no conseguir el apoyo necesario y afirmó que "la consulta popular es uno de los caminos" con los que cuenta el presidente Javier Milei, aunque opinó que no se puede "obviar el Parlamento".

"No me siento traicionado en lo personal. Deberíamos haber llegado a un acuerdo que no se concretó. Tenemos la obligación de buscar los caminos para conseguirlo hacia adelante. La consulta popular es uno de los caminos que el Presidente tiene como herramienta en la Constitución Nacional. Será él quien decida, pero lo ha dicho en la campaña", afirmó el funcionario en declaraciones a Radio Mitre.

Sin embargo, el ministro aseguró que "por el momento el Presidente va a seguir gobernando con los instrumentos que tiene" y que "el diálogo con el Parlamento es siempre un tema importante" para alcanzar los consensos.

Milei y la posibilidad de plebiscito ante la vuelta a comisiones de la ley ómnibus

La Cámara de Diputados rechazó los ítems particulares de la ley ómnibus y, después de que el oficialismo retirara el proyecto del recinto, el presidente Javier Milei agitó nuevamente la posibilidad de implementar un plebiscito en Argentina.

El fracaso oficialista en el parlamento disparó distintas amenazas explicitadas por Milei, ya sea a través de "likes" o de tweets directos. Una de las posibilidades que analiza el mandatario libertario, según sus "me gusta" en X, es la de plebiscitar la normativa.

Un plebiscito es, en síntesis, una consulta popular directa, establecido en Argentina por la Ley 25.432. En este sentido, hay dos tipos de consulta popular: vinculante y no vinculante.