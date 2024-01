Ley ómnibus: para la Casa Rosada "los gobernadores son unos pícaros"

Obstinado en sesionar y votar este miércoles la ley ómnibus, el Gobierno cerró filas en torno al ministro de Interior, Guillermo Francos , y confirmó que no coparticipará el impuesto PAIS .

En la que fue la primera reunión de Gabinete sin Guillermo Ferraro (ahora ex ministro de Infraestructura), el titular de la cartera de Interior aseguró ante sus compañeros de trabajo y ante el propio presidente, Javier Milei , que no hizo mención del tema en la reunión que mantuvo junto a gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde se negoció la letra chica de la ley ómnibus.

GUILLERMO FRANCOS.jpeg El Gobierno cerró filas detrás del ministro de Interior, Guillermo Francos.

Lo cierto es que, por estas horas, dos versiones en pugna (la del Gobierno y la de los gobernadores) embarran la previa de la sesión legislativa convocada para este miércoles, y hacen difícil pensar en cómo se va a zanjar la cuestión en el recinto.

En esta línea, el vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió al tema en su habitual conferencia de prensa y dijo que “lo que los medios levantaron sobre el impuesto PAIS y su posible coparticipación no solo no se habló en la reunión sino que no está en discusión”.

“La oficina del Presidente sacó un comunicado aclarando que cualquier discusión relacionada a la ley o a este trámite legislativo iría más adelante. Es una versión que por alguna misteriosa razón llegaron a los medios, pero que reviste de total falsedad. Jamás se puso en discusión el tema de la coparticipación del Impuesto País”, desarrolló el funcionario al término de la reunión de ministros.

30-01-2024_el_vocero_presidencial_manuel_adorni.jpg Télam

No obstante, el lunes por la noche Francos reconoció en una entrevista a brindada a Alejandro Fantino que sí se habló sobre el tema: “Fue una reunión corta, pero fructífera. Plantearon dos o tres puntos que estaban todavía en discusión y espero que los podamos solucionar mañana. Un punto era el tema del impuesto PAIS, otro eran artículos vinculados a hidrocarburíferos y el tercer punto era la lista de empresas sujetas a privatización”.

En tanto, se espera que en la Cámara de Diputados la reunión de Labor Parlamentaria ordene la sesión de mañana. En eso trabaja el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien mantiene reuniones con los jefes de bloque y, a diferencia de las semanas anteriores, esta vez no participó de la reunión del Gabinete.

Javier Milei, por su parte, sigue el tema desde Casa Rosada, donde arribó minutos antes de las ocho junto a su pareja, Fátima Florez.