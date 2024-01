Ley ómnibus: oposición advierte que el Gobierno busca transferir el Fondo de Garantía de ANSES al Tesoro

En este marco, Alejandro "Topo" Rodríguez, ex diputado y director del Instituto Consenso Federal , señaló que, "el Gobierno insiste con su propuesta de “transferir” al Tesoro el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS y, como distracción, pretenden entregarle un caramelo de madera a “la oposición dialoguista”.

"Toda una distracción, porque no se trata de ninguna privatización ni estrictamente de una medida de 'reforma del estado'. Además, un dictamen no es una ley. Pero lo más importante es que Milei, Sturzenegger y Caputo planean usar ese Fondo para darlo en garantía de próximas operaciones de endeudamiento externo. No es liquidar; es usarlo para endeudamiento", señala el dirigente.

Ley ómnibus: Guillermo Francos dijo que se estudian "dos o tres alternativas" para la movilidad jubilatoria

Guillermo Francos, el ministro del Interior, adelantó este viernes que hay ''dos o tres alternativas'' que están en estudio para fijar los aumentos de los ingresos de los jubilados, un asunto en el centro del debate tras el envío al Congreso del proyecto de ley ''Bases y Puntos para la Libertad de los Argentinos''.

Además, desde La Libertad Avanza, barajan hacerle modificaciones al artículo, pero sin cambiar el sentido de la norma. Les proponen que, mientras se establece la fórmula automática, el Gobierno tenga la facultad de realizar aumentos periódicos, dando prioridad a los beneficiarios de más bajos ingresos: los jubilados y pensionados que cobran la mínima.

Francos declaró que "dejar la fórmula como está sería una" de esas alternativas y las otras podrían estar vinculadas a "generar la actualización por algún índice", como por caso por inflación.