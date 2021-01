Basterra, sobre protesta de exportadores: "Cuando se toma este tipo de medidas se corta el diálogo"

El Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, dijo no entender por qué no se levantó el paro de 72 horas luego de que el Gobierno levantara las restricciones a la exportación de maíz. "Nosotros entendemos que el país no está en condiciones de cortar el diálogo y cuando se toma este tipo de medidas, se corta el diálogo", dijo sobre la protesta a la que calificó como "poco productiva".