Para el diputado y excombatiente, Aldo Leiva, "Malvinas debe ser una política de Estado"

A continuación, expresó experimentar una “doble sensación": "Por un lado el orgullo de decir que fuimos a defender a la patria, pero por el otro lado el dolor de habernos utilizados por una dictadura genocida, que se estaba yendo y pretendía perpetuarse en el poder con un tema muy caro en la argentina”, compartió.

“Si hay algo que llevamos presentes es a nuestros camaradas que regaron con su sangre esas islas que son nuestras, a nuestras madres, padres y hermanos que nos vieron regresaron, pero hubo 362 que no volvieron y esos familiares nunca más pudieron verlos”, recordó.

En esa línea, el legislador consideró que “es muy importante que los gobiernos entiendan que Malvinas debe ser una política de Estado". "Nuestro reclamo no debe cesar nunca. El combate no termina y seguimos ahora con otras armas, que debe hacer sonar la voz a lo largo y ancho del mundo para que Reino Unido escuche", continuó.

“Tenemos que redoblar el esfuerzo para seguir transmitiendo a las nuevas generaciones que deben tomar la posta, que deben ser los mensajeros de la paz en el mundo, que deben seguir esta causa malvinera”, insistió al tiempo que reclamó: “Por qué toman esas decisiones tan crueles, sin sentido, que genera un dolor enorme, heridas que no cicatrizan nunca y seguramente van a seguir generando mientras haya mercaderes de la muerte que venden las armas”.

“Es bueno decirle que a quienes estamos acá no nos contaron lo que es la guerra, fuimos. No nos contaron lo que es el dolor, sufrimos, no nos contaron lo que es el abandono porque también nos abandonaron y escondieron", lamentó. "Fue el pueblo anónimo lo que nos cobijó, fueron nuestras familias las que nos cobijaron”, destacó.

“La lucha continúa, no vamos a dejar de luchar hasta el último día de nuestras vidas, tenemos que ir entregando nuestra posta a las generaciones más jóvenes", completó.