El Gobierno aseguró que hubo una "mejora significativa" en los hogares con niños y adolescentes







El Ministerio de Capital Humano difundió una encuesta realizada por UNICEF que destaca como puntos centrales para este logro la estabilización de la inflación y el refuerzo de políticas como la AUH.



Una encuesta realizada por UNICEF en agosto de 2025, difundida por el Ministerio de Capital Humano este miércoles, señaló que hubo una "mejora significativa en las condiciones socioeconómicas de los hogares con niños y adolescentes" y sobre todo en las familias de "sectores más vulnerables".

La Encuesta Rápida a Hogares con Niñas, Niños y Adolescentes destaca como elementos clave para llegar a este resultado la "mayor estabilidad inflacionaria registrada en el último año" y el "fortalecimiento de políticas de protección de ingresos como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la prestación Alimentar".

A través de un comunicado, la cartera dirigida por Sandra Pettovello sostuvo que "estas medidas permitieron un incremento en los ingresos de los hogares, facilitando el acceso a bienes y servicios básicos".

El Gobierno destacó una mejora en los índices de pobreza infantil En ese sentido, apuntaron que, previo a la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, "más del 57% de los niños y adolescentes vivía en condiciones de pobreza y el 14,2%, en pobreza extrema" y que en 2024 las cifras se mantuvieron "como resultado de la herencia recibida por la gestión anterior".

Caída de pobreza infantil De todas formas, resaltaron que en el primer semestre de 2025 estos indicadores empezaron a mejorar y que "la pobreza infantil descendió al 46,1% y la pobreza extrema al 10,2%".

Otro de los puntos del informe que destacaron desde el Gobierno es que hubo una caída del 35% en la proporción de hogares con ingresos insuficientes para afrontar gastos corrientes. También señalaron que mejoró la capacidad de cubrir necesidades específicas como indumentaria, útiles, calzado, transporte y actividades educativas. Para cerrar el comunicado, Capital Humano sostuvo que "se observa un avance generalizado respecto a 2022, siendo más marcado en hogares encabezados por mujeres y en aquellos que reciben la AUH, lo que refleja los efectos positivos de las políticas públicas orientadas a la protección social de la infancia y la adolescencia".