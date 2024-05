Mauricio Macri decreta acefalía del PRO en PBA y acorrala a Patricia Bullrich

La Asamblea bonaerense del PRO esta presidida por Néstor Grindetti , ex intendente de Lanús y excandidato a gobernador del macrismo en la lista que postuló a Bullrich a la presidencia de la Nación. Pero el Consejo directivo del partido en ese distrito está a cargo de la senadora bonaerense, Daniel Reich , quien pretende unir al PRO con LLA de cara al armado de listas para las legislativas 2025.

En medio del intento de Diego Valenzuela, intendente de Tres Febrero que descontrola el PRO bonaerense a través de su esposa, de fusionar el partido con LLA en el principal distrito electoral del país, figuras como Cristian Ritondo y Adrián Urreli, vicepresidente de la Legislatura, salieron a reafirmar la identidad del partido amarillo. "Tenemos una identidad, experiencia y valores para transformar la provincia", advirtió Urrelli desde su cuenta de la red social X.

El armado de Mauricio Macri

En el armado de Mauricio Macri aparece Ritondo como candidato para presidir el PRO en la provincia de Buenos Aires con la intención de armar un frente electoral con Milei en próximo año en el que cada fuerza mantenga su identidad. Esta semana, se fracturó el bloque PRO en la Legislatura bonaerense tanto en Diputados como en Senadores.

En Diputados se fueron del bloque cinco legisladores, contra una sola que lo hará en la Cámara Alta. "Seguimos siendo del PRO y por eso nuestra obligación es acompañar el cambio. La libertad no se negocia, se defiende. El cambio es ahora y sin especulaciones", manifestó en un comunicado el nuevo espacio legislativo que responde a Patricia Bullrich.

"En este momento histórico, ratificamos nuestro apoyo total al cambio profundo y al esfuerzo por llevarlo adelante que está haciendo el Gobierno nacional. Se está o no se está. No hay posiciones intermedias. Con el cambio no se negocia, al cambio se lo apoya y se lo construye con hechos y acciones, se lo acompaña sin condicionamientos", agregaron.