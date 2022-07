Mauricio Macri, contra el Gobierno: "Es un momento muy difícil"

El exmandatario, que se muestra con intenciones de competir por la presidencia el año que viene, cuestionó la política económica del gobierno de Alberto Fernández, y dijo que las últimas medidas "son un parche".

Macri no estuvo solo en su baño de ruralismo en Palermo. También asistió al almuerzo la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, otra de las dirigentes de Juntos por el Cambio que tiene las elecciones de 2023 en la agenda. Macri y Vidal se fundieron en un abrazo.

Mauricio Macri-La Rural

Desde el equipo de prensa de Macri emitieron un comunicado en el que detallaron que la visita fue con el "objetivo de mostrar su apoyo al sector agropecuario, acusado recientemente por el Gobierno de ser el culpable de la inestabilidad cambiaria".

Macri tuvo un breve encuentro con el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, y después recorrió la exposición. En un momento se detuvo a conversar con los periodistas presentes. A continuación, algunas de sus declaraciones:

“Estoy acá para ratificar mi apoyo al campo y decirles que tengo mucha confianza en el futuro de la Argentina, por más que estamos viviendo un presente difícil. La Argentina con el campo tiene futuro, contra el campo no lo tiene”, sostuvo el expresidente.

Mauricio Macri-Rural.jpg

“Sé de la angustia, de la preocupación de todos. He caminado mucho estas últimas semanas y entiendo la situación. Pero nada bueno iba a pasar con un gobierno que no tenía plan y no tenía rumbo”, dijo Macri. Pero agregó: “Igual tenemos mucho futuro. Mucho futuro para construir. Hay que tener un poco más de paciencia”.

Sobre posibles cambios en el gabinete: “Son todos parte del mismo gobierno. Un gobierno que ha perdido noción de dónde está parado y está totalmente inmovilizado, lamentablemente”.