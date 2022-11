Macri definió a los alemanes como "raza superior" y tuvo que salir a pedir disculpas

https://twitter.com/mauriciomacri/status/1592568049835515905 Ayer hablando del mundial y obviamente refiriéndome a las habilidades futbolísticas indiscutibles de Alemania tuve una frase desacertada que remite a las peores pesadillas de la humanidad, por lo que quiero aclararlo y ofrecer mis disculpas. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 15, 2022

Sobre Perón y el peronismo

"Necesitamos un país en el que todos nos comprometamos a trabajar la misma cantidad de días y de años, sin robarle el trabajo al de al lado. El General decía que cada uno tenía que producir, como mínimo, lo que uno consume”, expresó el referente de JxC respecto a el estado de situación del país y cómo se podría mejorar.

En ese marco, durante la entrevista brindado al canal TN, sostuvo que "si Perón viviera, se afiliaría a Juntos por el Cambio". Además pidió apoyar a Miguel Ángel Pichetto y aseveró que "el peronismo está secuestrado, ha perdido la dignidad porque no defiende una idea. Está sometido a una cantidad de ideas trasnochadas que no tienen que ver con la raíz del peronismo".

¿Macri quiere ser candidato?

También fue consultado respecto de sus aspiraciones de cara a las elecciones presidenciales 2023. Respecto a eso, el líder del PRO evitó responder si se presentará como candidato: “Yo no me subí, pero no me gusta que me bajen ni que me pongan en ningún lado”.

“Tenemos que discutir para qué vamos a volver al gobierno. Estoy haciendo un mayor aporte que salir a la cancha a decir quiero o no ser candidato. Hoy estoy para debatir ideas, me siento cómodo en ese lugar”, planteó.