Mauricio Macri repartió criticas a propios y ajenos de cara a 2023

Sobre sus intenciones de cara a las presidenciales, el ex Jefe de Estado no dio precisiones sobre su rol, sino que definió: "Tengo que sentirlo y lo que siento es lo que sentí cuando me despidieron en la Casa Rosada, con mucha gente llorando". "No estoy para luchar por ambiciones personales, estoy todo el tiempo conectado para velar para tener en claro hacia dónde vamos", afirmó.

Luego, tras asegurar que lo "persigue el kirchnerismo y algunos jueces aislados que se quiebran y se dejan llevar por ellos", afirmó que "la Justicia va logrando poner límites a los atropellos". De todos modos, y una vez más sin precisiones, propuso: "Necesitamos un sistema político no perverso que quiera darle a la gente libertad. Hay que ser optimista, este aprendizaje de la gente nos lleva a un lugar en el que no estuvimos antes".

"Necesitamos un relato fuerte que explique porqué el cambio es para todos. Hay que dar la oportunidad a través de la educación", añadió.

Macri, sobre la interna en Juntos por el Cambio

El expresidente, tras mencionar repetidas veces que se conoce a sí mismo, le bajó el tono a las discusiones dentro de su frente, pero no se refirió a ningún posible candidato. Tras ser consultado sobre si Patricia Bullrich u Horacio Rodríguez Larreta, Macri sintetizó: "Yo creo que son demasiados (los candidatos)".

"Nombrás personas con demasiadas cualidades muy valiosas. Tienen un largo año para demostrarle a los arentinos que entienden el cambio que el oaís necesitan", le respondió a Viviana Canosa. "Entendemos que hace falta un cambio global que incluya lo económico para terminar con un sistema de privilegios", afirmó.

En ese sentido, sobre su relación con el electorado y sus intenciones de volver a la Rosada, compartió: "Estoy seguro de cuál es mi relación con el 41 por ciento que nos votó, no le tengo miedo a la interna". "Sé cuál es mi relación con el 41 y que no cambió. No estoy especulando, estoy haciendo lo que siento. Desde este lugar aporto más", repitió.

Javier Milei

Más adelante, Macri fue consultado sobre la figura del líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, pero lejos de dar detalles sobre el acercamiento con el ultraliberal y una posible incorporación a Juntos por el Cambio, el expresidente se limitó a describirlo. "Es una expresión de la bronca y la frustración", lanzó.

"Con su estilo, distinto al mío, valoro que haya venido con ideas de libertad política y económica. Tenemos diferencias porque no me gusta su lenguaje y se lo dije", agregó. "La Argentina sale si enfrentamos todas esas castas de privilegios y comportamientos mafiosos que traban la Argentina", completó.