Máximo Kirchner destacó la aprobación de la moratoria y criticó a JxC: "Ningún jubilado origina el déficit"

“Las dirigencias políticas deciden dar quorum o no dar quorum. Yo no di quorum para Fondos Buitres. Este año la sociedad argentina podrá decidir quién da quorum y quien no da quorum”, advirtió en otro pasaje de su alocución.

Además, Kirchner señaló que “si algún diputado o diputada se sintió mal por los carteles es entendible. También es un poco de empatía. Ustedes imagínense si uno se siente mal por ver su cara en un cartel, imagínense como nos sentimos muchos de nosotros y nosotras cuando gatillan en la cabeza de la Vicepresidenta”.

“Lo mejor que está pasando hoy es que 800 mil argentinos y argentinas van a poder pelear mejor el día a día. Por la causa que fuere que los encontró en esta situación y necesitados de esta ley”, señaló y agregó que “ningún jubilado ni ninguna jubilada argentino origina el déficit fiscal. El Estado invierte en sus habitantes. Son argentinos y argentinas que necesitan la presencia del Estado argentino”.

Para finalizar, el diputado Máximo Kirchner señaló que “si uno mira y cree que el déficit fiscal en un país tiene que ver con la inversión que el Estado haga en quienes trabajaron toda la vida para sacar adelante a sus familias y de esa manera al país, puede estudiar las diferentes economías que hay en el mundo y puede entrar a ver que si hay más de diez u once economías que estén en superávit fiscal hoy. La mayoría de los Estados del mundo se encuentran en déficit fiscal. No creo que ese sea el problema de la Argentina en sus cuentas”.

Quiénes pueden acceder a la moratoria previsional

• Quienes tengan 10 años de aportes y 20 años a regularizar: Según las moratorias anteriores a diciembre de 2008, debería jubilarse con el haber mínimo, hoy de $ 50.124 (más el bono de $ 10.000 hasta febrero 2023). A esto, debieran descontársele $9.791 en un plan de pagos de 120 cuotas. El haber final sería $40.333, casi similar a los $40.099 de la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM), ya que en ambos casos reciben los $10.000 del bono.

• Quienes posean 15 años de aportes efectivos y otros 15 años por moratoria: Si son anteriores a diciembre de 2008, debiera jubilarse con un haber inicial de $63.430 (representa un 35,2% del sueldo bruto) y se le deducirían $9.791 en 90 cuotas, o bien $7.344 en 120 cuotas. Durante esos 10 años, la jubilación sería de $56.086, que equivale al 31,1% del sueldo.

• Quienes tengan 20 años de aportes y 10 años de moratoria: Siendo anteriores a diciembre de 2008, el haber de base sería de $76.930 (42,7% del sueldo bruto) y se le deducirían del haber alrededor de $13.055 en 45 cuotas o $9.791 en 60 cuotas. Durante esos 5 años, el haber total sería de $67.139, equivaliendo al 37,3% del sueldo bruto. Podría cobrar el bono de $7.000 establecido hasta febrero 2023.

• Teniendo 25 años de aportes y 5 años de moratoria: Si son anteriores a diciembre de 2008, el haber inicial debería ser de $90.430 (que representa al 50,2% del sueldo bruto). Y se le descontarían $9.791 en un plazo de 30 cuotas, quedando así en un neto de $80.639. Podría cobrar el bono de $7.000 hasta febrero 2023.