Patricia Dal acusada de usurpadora: fuerte cruce con la dueña del departamento en Mar del Plata que presuntamente alquila







La ex vedette fue acusada de tomar un departamento que estaría a nombre de otra propietaria.

La polémica explotó en vivo durante un programa de televisión cuando una mujer apareció con papeles en mano y una frase lapidaria: “Me usurpa la casa”. La señalada no era una desconocida, sino Patricia Dal, recordada por su paso por el teatro de revista y la televisión en los años 80.

Según Nadia, la supuesta dueña del departamento ubicado en la zona de Colón, en Mar del Plata, Dal ingresó en mayo con la promesa de un alquiler que nunca terminó de concretarse. “Depositó 300.000 pesos de adelanto y no pagó más nada”, aseguró la denunciante, quien afirma que la deuda ya supera los tres millones de pesos entre alquiler, servicios y expensas.

En medio del cruce, Dal pidió derecho a réplica y salió al aire con su versión. Negó ser usurpadora y retrucó con firmeza: “La verdadera denuncia la inicié yo, porque esta señora es una estafadora”. Incluso dijo que no puede ingresar al inmueble porque la cerradura fue cambiada. El ida y vuelta terminó con audios, cartas documento y cámaras de seguridad mostradas en pantalla.

patricia-dal-usurpadora Patricia Dal asegura que ella es la estafada. Previamente, la exvedette también había denunciado que la habían estafado con otro inmueble.

La carrera de Patricia Dal como vedette Patricia Dal fue una de las vedettes más conocidas en la escena porteña de los 80. Compartió cartel con nombres pesados del espectáculo como Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Moria Casán y Carmen Barbieri. Su trayectoria comenzó como modelo en la década del 70, pero rápidamente se convirtió en figura habitual de la revista y programas de televisión de gran rating.

Con el paso de los años, la exposición mediática disminuyó, aunque cada tanto su nombre volvía a sonar por apariciones televisivas o declaraciones picantes. Tras la pandemia, la artista sorprendió al revelar que estaba formándose como coach ontológico. patricia-dal Si bien su carrera había comenzado como modelo, pronto Patricia Dal se convirtió en una de las vedettes más reconocidas del medio. Hace pocos meses, Patricia Dal había denunciado que fue estafada El actual conflicto en Mar del Plata no es el primero que enfrenta. Hace algunos meses, Dal denunció públicamente que había sido víctima de una estafa en Córdoba, donde también quedó envuelta en una disputa por un inmueble. Ese antecedente fue traído al aire por la denunciante, quien aseguró que no es la única damnificada y que hay un patrón en el comportamiento de la exvedette. Mientras Nadia insiste en que tiene la escritura y chats que demuestran su postura, Dal confía en que la Justicia le dará la razón. En paralelo, el rumor de que habría otros propietarios con experiencias similares hace que el asunto tome mayor trascendencia.

