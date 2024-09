Miguel Ángel Pichetto pedirá debatir jubilaciones en el Presupuesto 2025: "Se debe mirar la sostenibilidad social"

Pichetto apuntó contra "sectores que tienen ciertos privilegios y que indudablemente deberían empezar a tributar para tratar de colaborar, pero el Gobierno no lo ha tenido en cuenta en el Presupuesto". A su vez, fue crítico contra el asado en la Quinta de Olivos del pasado martes, considerando que "no había nada para festejar" y analizando que "el Gobierno elige el método del veto, la colisión, el conflicto, y me parece que no es bueno para la Argentina. Hay que encontrar un camino de diálogo razonable para ir resolviendo los problemas".