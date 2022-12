La Corte Suprema ratificó condena de 13 años de cárcel a Milagro Sala

Qué dice el fallo de la Corte que ratifica la condena a Milagro Sala

De este modo, con el fallo de la Corte, quedó firme la condena a 13 años de prisión que le dictó en 2019 el Tribunal Oral Criminal 3 de Jujuy, en el caso conocido como “Pibes Villeros”.

“Es un criterio sostenido por esta Corte que la autonomía que la Constitución Nacional reconoce a las provincias requiere que se reserven a sus jueces las causas que en lo sustancial del litigio versen sobre aspectos propios de esa jurisdicción, en virtud del respeto debido a sus facultades de darse sus propias instituciones y regirse por ellas", expresa el escrito.

"En consonancia con esa premisa fundamental es que se ha resuelto, reiteradamente, que los pronunciamientos por los cuales los más altos tribunales provinciales deciden acerca de los recursos locales que son llevados a su conocimiento no son susceptibles de revisión por la vía del recurso extraordinario, salvo que se demuestre una lesión a un derecho de raigambre federal o que la sentencia", aclara.

"En ese marco, el recurso extraordinario federal intentado es inadmisible y, por ello, ha sido bien denegado por el a quo”, argumentó la Corte Suprema en la sentencia este jueves.

Milagro Sala tiene varios causas en su contra, entre ellos el denominado “Pibes Villeros” donde fue condenada a 13 años de prisión por asociación ilícita, defraudación y extorsión. Durante el proceso judicial, se comprobó el desvío de fondos estatales por más de 60 millones de pesos, cobrados por cooperativas para construir viviendas sociales, entre 2011 y 2015, las que nunca se realizaron.

Para los jueces de Jujuy, Sala fue la jefa de esta asociación ilícita, que con la ayuda de funcionarios provinciales y municipales operaban para extraer recursos de programas habitacionales nacionales, los que “fueron utilizados con otros fines”, indicaron.

El caso llegó a la Corte luego del rechazo que había efectuado el Tribunal Superior de Justicia en 2020. Allí, la defensa de Milagro Sala había elevado un pedido para que se declarara inconstitucional el juicio en el que fue condenada. Al mismo tiempo, ese tribunal había ratificado el fallo contra la dirigente de la agrupación Tupac Amaru, donde le habían dado 13 años de prisión.

Luego, el Tribunal Superior de Justicia de la provincia remitió a fines de diciembre del 2020 las actuaciones a la Corte Suprema, donde ingresó junto a un reclamo de la defensa de Sala con apoyo del CELS, donde asegura que fue sometida a varios procesos de criminalización y persecución por su figura política.

En ese marco, la Corte no hizo lugar a la queja presentada por Sala: “La parte denuncia dogmáticamente “la violación a la publicidad del juicio oral” sin explicar cómo puede compatibilizarse semejante proposición con la circunstancia objetiva de que el juicio no fue secreto. Esta situación difiere claramente del supuesto verificado en el único precedente citado sobre el punto en el remedio federal, en tanto éste versó sobre un juicio criminal llevado a cabo mediante audiencias privadas, donde los jueces y fiscales, de identidad reservada, no podían ser recusados, y los abogados tenían un acceso restringido al expediente", explicaron.

"No está controvertido que el juicio se desarrolló por medio de audiencias celebradas en el Salón Vélez Sarsfield del edificio de Tribunales del Poder Judicial provincial, a las que no sólo asistieron las partes, sus letrados y diversos auxiliares de la justicia -en un número cercano al centenar- sino también el público en general y la prensa, cuyo ingreso fue autorizado expresamente por el tribunal, conforme lo previamente resuelto al respecto a raíz de una presentación de la misma recurrente", puntualizó el escrito.

Gerardo Morales celebró la decisión de la Corte contra Milagro Sala

A poco de conocerse la noticia, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales expresó su satisfacción por la decisión de la Corte Suprema y celebró en Twitter la ratificación de la condena a 13 años de cárcel contra Milagro Sala.

"¡JUSTICIA Y VERDAD! A partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ratifica la condena de Milagro Sala", escribió este jueves. Acompaño el mensaje con una "Carta abierta al Kirchnerismo", en la que cuestionó al Frente de Todos y al kirchnerismo por las causas de corrupción de exfuncionarios. "La Justicia no juzgó ideología o activismo social. Juzgó hechos", indicó el mandamás jujeño.

"La victimización es el arma preferida del kirchnerismo para eludir su responsabilidad", expresó Morales