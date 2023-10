Milei, del odio a Alfonsín a pedir el voto de JxC

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei , comenzó una nueva etapa en la campaña, en la que necesitará sumar votos para lograr el triunfo sobre su contendiente de UP, Sergio Massa , en el balotaje del 19 de noviembre. Para ello, el libertario tendrá que recurrir al voto del electorado de Juntos por el Cambio (JxC), que será clave en la definición en las urnas, a poco menos de un mes. Cómo quedó el mapa electoral, de cara al futuro, mientras se espera por las primeras reacciones del mercado y el dólar este lunes.

La revelación de Milei fue hace un par de años atrás, durante una entrevista, en la que contó que llama a Alfonsín como "el fracasado hiperinflacionario de Chascomús". Los comentarios, que se viralizaron, calaron profundo en el radicalismo y hoy comienzan a pasar factura, al no brindar un contundente apoyo en la instancia del balotaje.

Este domingo, el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA) obtuvo un 30% de los votos con el 95,81% de las mesas escrutadas en estas elecciones generales y, como segundo aspirante más votado, habló en su búnker ubicado en el Hotel Libertador y pidió el voto de Juntos por el Cambio (JxC): "Vamos a disputarle el poder a lo más nefasto de la democracia".

En sus declaraciones, el libertario brindó sus primeras palabras de cara a la segunda vuelta del 19 de noviembre: "Hace dos años, si nos hubieran dicho que íbamos a disputar una segunda vuelta con el kirchnerismo por la presidencia de la Nación, no lo hubiéramos creído. De no tener partido a estar disputando al primera fuerza nacional con el kirchnerismo en sólo dos años es un verdadero logro histórico. Estamos frente a un logro histórico. No dejemos de tener real magnitud del evento histórico frente al que estamos".

"Dos tercios de los argentinos votaron un cambio, una alternativa a este gobierno. Vengo a dar por terminado el proceso de agresiones y ataques, estoy dispuesto a barajar de nuevo con el objetivo de terminar con el kirchnerismo. La elección que tenemos por delante es muy clara: o cambiamos o nos hundimos", agregó Milei desde el búnker de La Libertad Avanza.

Con más del 95% de las mesas escrutadas, el gobierno nacional y la Dirección Nacional Electoral (DINE) dio a conocer los resultados entre los cinco candidatos presidenciales: Sergio Massa (36,50%) y Javier Milei (30,09%) se disputarán la presidencia en un balotaje el próximo 19 de noviembre. En este marco, el libertario cayó al segundo puesto respecto a su participación en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto.

Los radicales comienzan a decirle que no al voto a Javier Milei

En off son muchos los dirigentes radicales que dejan claro que jamás votarían a Milei, el hombre que califica literalmente de "hijo de puta" a Raúl Alfonsín.

Es más, el libertario contó que su terapia era pegarle a un muñeco con la cara de Raúl Alfonsín, jactándose de ese acto de violencia. "Cagaba a trompadas a un muñeco con la cara de Alfonsín", sentenció Milei.

Por eso no sorprende que ya haya radicales que se bajen de la chance de votar a Milei, el primero fue Facundo Suárez Lastra.

"No cuenten conmigo para votar a Milei, Como dijo Hipolito Yrigoyen, hay que empezar de nuevo. Lo que supere al populismo deberá ser liberal progresista y socialdemócrata", sentenció Suárez Lastra en su cuenta de Twitter.