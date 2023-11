Milei dijo que Lula es "comunista y corrupto" e insistió que romperá relaciones con Brasil

"No me reuniría con Lula da Silva . Es un corrupto y por eso estuvo preso y es un comunista", afirmó Javier Milei , ante la consulta sobre cómo será su política exterior y las relaciones con Brasil si llega a ser presidente.

javier milei.jpg

Meses atrás, Milei ya había declarado algo similar en la entrevista con el estadounidense Tucker Carlson, donde dijo: "No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entra ahí. Lula no entra ahí".

Milei insistió en romper relaciones con Brasil

Por lo tanto, para el candidato de LLA, al ser consultado por Bayly sobre si el presidente de Brasil es un corrupto, afirmó que "obvio, por eso estuvo preso". Luego, el economista libertario intentó explicar cómo en un futuro gobierno netamente liberal los ciudadanos podrían elegir con quien comercializar, sin la intervención del Estado. "Van a poder hacer transacciones comerciales con quien se les dé la gana", afirmó. "Desde mi posición como Jefe de estado mis aliados son Estados Unidos, Israel y el mundo libre", sumó.

A poco de emitirse la entrevista de Milei, hubo cruces a sus declaraciones. El primero en salir a criticar los dichos del candidato libertario fue Daniel Scioli, embajador argentino en Brasil. Remarcó que el mandatario brasileño "no es comunista ni corrupto" y exigió que los candidatos tengan "responsabilidad en la defensa de los intereses del país".

Críticas a Milei por sus dichos sobre Lula

"Nuevamente nos encontramos con una definición que es absolutamente errada, porque Lula no es ni comunista ni corrupto", salió al cruce Scioli, y amplió: "Lo de que no es corrupto lo dijo nada más y nada menos que la Corte Suprema de Justicia de Brasil, que dijo que hubo utilización de la justicia con fines políticos y (Lula) quedó absolutamente absuelto".

Scioli consideró lamentable que Milei insista con que en caso de ser electo no mantendrá relaciones con el Gobierno de Brasil, y aseguró que para sostener el nivel de exportaciones argentinas al mercado brasileño no alcanza con la negociación directa entre privados, como argumentan desde LLA cuando se los consulta por los efectos que tendría una hipotética ruptura del vínculo bilateral.

En esa línea, Scioli remarcó que "los acuerdos país-país son necesarios", al referirse a los convenios entre Estados, y ejemplificó con el reciente acuerdo "sin precedentes" que celebraron los dos Gobiernos durante la última visita de Lula a la Argentina, del 23 de enero pasado, con la firma del propio Lula y del presidente Alberto Fernández.

Sobre ese punto, el embajador destacó que tal convenio significó "múltiples beneficios" para el país "en materia de infraestructura, logística, transporte y de nuevos corredores bioceánicos". "El hecho que un candidato a presidente diga 'no voy a tener relaciones, no voy a hablar con Lula', no me parece ningún mérito, sino todo lo contrario", insistió Scioli.