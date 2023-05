¿Milei es casto? una escritora asegura que detesta el sexo e inventó ser tántrico

La autora del libro "Galería de celebridades argentinas" reveló la postura del diputado liberal en torno a las relaciones sexuales: "Para hacer estos perfiles hablo con gente de su entorno, veo videos y consumo un montón de material de lo que ellos narran de si mismo, y me enteré que Javier Milei es un hombre casto . De hecho, él en el programa de Moria (Casan) reconoce que el sexo tradicional le parece espantoso".

" Milei tiene terror de que su límites corporales se disuelvan y por eso hay ciertas acciones humanas en las que él no incurre", agregó en TN.

Además, aseguró que su relación pública con la cantante Daniela fue una pantalla y describió su vínculo distante para con las mujeres. "Él solo convivió con su madre y su hermana, y no conoce la noción de familia ni la de reproducción. De hecho, su perro primogénito para reproducirlo, no le llevó una hembra si no que decidió clonarlo. Ninguna hembra puede penetrar su espacio privado", contó.

Javier Milei.jpg

Milei y el sexo tántrico

Cuando todavía no se encontraba en las esferas de la política argentina, Javier Milei comenzó su aparición pública en la televisión, con entrevistas de todo tipo. En una de ellas, el diputado nacional confesó la adopción del sexo tántrico como práctica sexual habitual.

"Tengo 47 años y participé de varios tríos sexuales y en el 90 por ciento de las veces fueron dos mujeres conmigo", contó frente a la pregunta de Andy Kusnetzoff, conductor de PH (Podemos Hablar), acerca de los tríos sexuales.

En un momento de la charla televisiva, el economista se reconoció como profesor de "tantra", una forma meditativa del sexo en donde el propósito no es el orgasmo, sino disfrutar la actividad sexual y las sensaciones del cuerpo.

"En el tantra quien tarda menos de 45 minutos es considerado un eyaculador precoz. A mí me dicen vaca mala", agregó para la sorpresa y las risas de todos los invitados.