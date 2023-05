Elecciones 2023 EN VIVO: Alberto Fernández exigió elecciones en Tucumán y criticó a la Corte Suprema

Live Blog Post

Alberto Fernández: "El mejor mecanismo para preservar la unidad se llama PASO"

El presidente Alberto Fernández insistió en la necesidad de "tener un mecanismo de organización democrática" dentro del Frente de Todos (FdT) para dirimir candidaturas y destacó que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) "es una extraordinaria Ley para darle vida a los partidos políticos". "El mejor mecanismo para preservar la unidad se llama PASO", consideró.

"Yo no creo que lo que desestabilice sea la democracia interna del espacio que gobierna. Respeto lo que dice Sergio (Massa) pero no lo comparto. No quiero que nos sentemos cuatro ó cinco que dirigen a ver qué pedazo de la lista nos llevamos cada uno", sostuvo en diálogo con Radio 10.

En la misma línea el Jefe de Estado sostuvo que tiene que "preservar la unidad del espacio" del Frente de Todos (FdT), defendió su forma de ejercer el poder durante su gestión de Gobierno, e insistió con que "el mejor mecanismo para preservar la unidad se llama PASO".

