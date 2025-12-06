María Corina Machado viajará a Noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz

La condecoración tiene lugar por su "defensa a los derechos democráticos". Ante un posible riesgo, contará con un cuidado internacional.

María Corina Machado confirmó que viajará a Oslo para participar el 10 de diciembre en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz , luego de varias semanas de incertidumbre por las presuntas amenazas del régimen de Nicolás Maduro y las advertencias internacionales sobre su seguridad. La dirigente opositora, reconocida a nivel global por su "defensa de los derechos democráticos" y su insistencia en una transición pacífica en Venezuela, se alista para asistir a un acto que simboliza un fuerte respaldo internacional a su causa.

“Estuve en contacto con la señora Machado esta noche y me confirmó que estará en Oslo para la ceremonia”, señaló Kristian Berg Harpviken . “Dada la situación de seguridad, no podemos dar más detalles sobre la fecha y la forma en que vendrá”, agregó..

El presidente del Comité, Jørgen Watne Frydnes , volvió a remarcar que el desplazamiento de Machado implica un riesgo concreto debido a que “el régimen de Venezuela ha dicho que quiere quitársela de en medio”. También expresó su deseo de que se garantice su integridad tanto al salir del país como al regresar.

A la ceremonia también asistirá Edmundo González Urrutia , excandidato presidencial y referente opositor, quien se exilió en España desde septiembre de 2024 tras una orden de arresto dictada por el chavismo.

González Urrutia confirmó su viaje a Noruega después de recibir en Roma el Premio Internacional 2025 del Instituto Milton Friedman , reconocimiento que reafirmó la persecución política que lo empujó al exilio.

Entre los mandatarios que anunciaron su presencia figura el presidente argentino Javier Milei, cuya asistencia fue celebrada por el equipo de campaña de Machado.

“Nuestro profundo agradecimiento al presidente Javier Milei (...) Su presencia en Noruega es un gesto de hermandad continental que reafirma el compromiso de Argentina con la democracia y la defensa de los derechos humanos del pueblo venezolano”, afirmó el comunicado difundido por Comando con Venezuela.

Días atrás también confirmaron su presencia los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa, y de Panamá, José Raúl Mulino.

El significado político del Premio Nobel de la Paz

El Premio Nobel de la Paz destinado a Machado destaca su “incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Este reconocimiento internacional incrementa la visibilidad de la crisis venezolana, en medio de un escenario marcado por detenciones arbitrarias, exilio forzado y creciente presión internacional contra el régimen.

En los días previos a la ceremonia, su partido Vente Venezuela convocó manifestaciones de apoyo en al menos 24 países, con el fin de acompañar simbólicamente el reconocimiento global y subrayar que “la lucha de Venezuela por la libertad sigue viva”.

No obstante, la organización aclaró que no pudo promover movilizaciones internas por el clima de represión y la imposibilidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Qué dijo María Corina Machado

En intervenciones virtuales recientes, Machado insistió en la necesidad de avanzar hacia una transición política efectiva. Durante un evento con la Asociación Venezolano-Estadounidense en Nueva York, aseguró que la oposición está “más organizada que nunca”, con liderazgo legítimo y acompañamiento internacional, y subrayó que el reto inmediato consiste en ordenar los pasos para cumplir el mandato popular.

En ese encuentro, afirmó que el pueblo venezolano “ha sufrido, pero se niega a rendirse”, y destacó que los opositores enfrentan la represión con “dignidad y fuerza moral”. Además, recordó el sacrificio de “exiliados y presos políticos que fueron separados de sus familias y entregaron todo por la causa democrática”.

También agradeció al presidente estadounidense Donald Trump, a quien señaló como un referente clave de la presión internacional contra Maduro, por sostener que la transición venezolana es “una prioridad”.

El panorama venezolano sigue dominado por la persecución de dirigentes opositores, el exilio forzado de líderes clave y un creciente aislamiento diplomático. La intensificación de las sanciones de Estados Unidos, incluido el cierre del espacio aéreo sobre Venezuela, complicó aún más las operaciones comerciales y la movilidad regional, afectando también a la extensa diáspora venezolana, que continúa siendo fundamental para mantener el tema en la agenda global.

En paralelo, la crisis política y social sigue profundizándose, con un régimen decidido a bloquear cualquier avance opositor y una comunidad internacional que busca sostener la presión en favor de una transición que permita restablecer la institucionalidad democrática.