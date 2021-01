Piden "vacuna electoral" para los que estén afectados a los comicios

Allí pidió que “se incorpore como ‘personal estratégico’ en el cronograma de vacunación a la totalidad de los funcionarios y agentes que prestan servicios en las distintas etapas que conforman el proceso electoral nacional”.

La CNE destacó “la incontrastable necesidad de incluir dentro de esa previsión, a todos aquellos que se desempeñan en las actividades propias del acto electoral nacional, a fin de posibilitar el correcto desarrollo de las próximas elecciones legislativas”, se informó en un comunicado.

El Tribunal había dictado la Acordada Extraordinaria CNE 33/2020, en la que “conformó un programa de evaluación y seguimiento para la adopción de medidas específicas con el objeto de celebrar las elecciones y preservar tanto la salud de los electores como la de las personas a cargo de tareas comiciales”. Esto involucraría no solo a personal judicial, sino también a todas las que podrían ser consideradas autoridades de los comicios, ya sea que haya o no primeras, lo que agrega un nivel de complejidad al cronograma que se había fijado el Gobierno como prioridad para avanzar en un proceso masivo de vacunación. Su eventual incumplimiento podría poner en riesgo el proceso. Ese interrogante queda flotando como una arista que no había sido tenida en cuenta como prioridad, hasta ahora.

En tal sentido, y conforme los plazos del cronograma electoral que establece la legislación vigente, “a fin de posibilitar el correcto desarrollo del proceso comicial en curso, resulta imprescindible que ese Ministerio considere la oportuna inclusión en el cronograma de vacunación, de los siguientes segmentos poblacionales”, indicó el oficio de la CNE. Estos son:

Totalidad del personal de la justicia nacional electoral: estimado 2.700 agentes más 750 agentes transitorios. Período necesario durante marzo 2021.

Delegados de la Justicia Nacional Electoral (población parcialmente incluida en previsiones de personal docente): estimado 20.000 agentes. Período necesario julio 2021.

Personal del Comando General Electoral (población ya incluida en previsiones de per-sonal de fuerzas armadas y de seguridad): estimado 90.000 agentes. Período necesario julio 2021.

Personal del Correo Oficial afectada a la logística del proceso electoral: estimado 35.000 agentes. Período necesario julio 2021.

Personal de la Casa de Moneda afectada a la impresión de los padrones electorales: estimado 100 personas. Período necesario junio 2021.

Personal permanente y transitorio de la Dirección Nacional Electoral.

Autoridades de mesa: estimado 300.000 personas. Período necesario julio 2021 y septiembre 2021.

Fiscales de las agrupaciones políticas. Este número no fue provisto porque depende de lo que presenten cada agrupación como necesarias para la fiscalización.

En total, agregan (con fechas límite para su inmunización) alrededor de 500 mil personas imprescindibles en lista de espera.

En el oficio se subrayó que “respecto, resulta necesario destacar que el proceso electoral comprende una multiplicidad de actos constitutivos propios de la etapapreelectoral, que deben cumplimentarse con anterioridad al acto electoral, y que requieren -por tanto- para su planificación y desarrollo la actividad presencial de sus integrantes y el desplazamiento e interacción entre los mismos”.

De las 448 mil personas que fueron enlistadas por la CNE en los distintos rubros, hay un universo de fiscales y personal de la Dirección Nacional Electoral que también debiera ser alcanzado. Todo antes de septiembre próximo con lo que se calcula que debieran recibir ambas dosis de la vacuna de covid, si correspondiera.

La CNE recordó que el año pasado había levantado la mano respecto a establecer algunas alertas vinculadas al proceso eleccionario y a la emergencia sanitaria que se había declarado. Este oficio sube la atención sobre personal que, salvo excepciones, no formaba parte del plan que el Gobierno tabula para aplicar la vacuna.