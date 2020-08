Obra pública: técnicos descartan irregularidades presupuestarias

Según explicó Rajuán, no solamente las Cámaras de Senadores y de Diputados tienen la potestad de aprobar o no las partidas propuestas por el Poder Ejecutivo sino que, además, el Parlamento tiene mecanismos para el control de la ejecución de dicho presupuesto. En línea con lo que declaró este lunes Rigo, Rajuán afirmó que el Congreso aprobó dentro de los plazos establecidos las cuentas de inversión correspondientes a todos los períodos investigados, en las cuales se informaba de manera particular cómo habían sido ejecutadas las obras. El punto al que quieren arribar las defensas --sobre todo la de CFK-- es que si el planteo es que hubo desvíos de dinero o discrecionalidad en los presupuestos, también deberían estar en el banquillo de los acusados todos los y las legisladoras que los votaron y los ex Jefes de Gabinete que los firmaron.