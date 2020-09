Repudio de todo el arco político a la protesta policial frente a la Quinta de Olivos

https://twitter.com/FerIglesias/status/1303737927168647169 A favor de las legítimas reivindicaciones de la #PolicíaBonaerense

En contra del reclamo frente a la Quinta de Olivos.

No es el lugar. — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) September 9, 2020 Twitter">

En la misma línea se manifestó Raúl Negri, diputado nacional de Córdoba por la Unión Cívica Radical (UCR), quien coincidió que "es legítimo" el reclamo pero que "es inaceptable que su canal de expresión sea una manifestación de los uniformados ante la Quinta de Olivos".

"No se puede poner en jaque las instituciones democráticas de ese modo", sentenció el presidente de la UCR y del Interbloque Juntos por el Cambio.

https://twitter.com/marioraulnegri/status/1303772038394449929 Un reclamo laboral de quienes deben trabajar por la seguridad de los argentinos es legítimo, pero es inaceptable que su canal de expresión sea una manifestación de los uniformados ante la Quinta de Olivos. No se puede poner en jaque las instituciones democráticas de ese modo. — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) September 9, 2020

Por su parte, el referente radical Ricardo Alfonsín, también se expresó en contra de la manifestación al afirmar que "el fin no justifica los medios", por lo que "es inaceptable la protesta de un grupo de miembros armados de la fuerzas de seguridad en la residencia de Olivos. En esto todos los argentinos coincidimos. Y todo debemos repudiarlo".

https://twitter.com/RICALFONSIN/status/1303774367407575048 El fin no justifica los medios: es inaceptable la protesta de un grupo de miembros armados de la fuerzas de seguridad en la residencia de Olivos. En esto todos los argentinos coincidimos. Y todo debemos repudiarlo. #Nuncamas — Ricardo Alfonsín (@RICALFONSIN) September 9, 2020

Facundo Suárez Lastra, diputado nacional de la Ciudad de Buenos Aires por la UCR, consideró que la Quinta de Olivos "no es el lugar" para llevar adelante la protesta debido a que "este accionar genera incertidumbre y preocupación".

https://twitter.com/fsuarezlastra/status/1303757170010402822 La quinta de Olivos no es el lugar donde el personal de la policía de la Provincia de Buenos Aires debe hacer sus reclamos. Este accionar genera incertidumbre y preocupación. No es el momento, el lugar ni el modo. — Suarez Lastra (@fsuarezlastra) September 9, 2020

En tanto que Federico Otermín, presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires e integrantes del Frente de Todos, mostró su "absoluto repudio a la metodología de rodear con armas y patrulleros a la Quinta de Olivos".

"Un accionar inadmisible en democracia, donde el diálogo es la única vía de resolución de demandas que corresponde", señaló.

Diego Santilli, vicejefe de la Ciudad de Buenos Aires, enfatizó que el reclamo "debe ser canalizado en el ámbito que corresponde" y subrayó: "Es inadmisible la presencia de efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en la Quinta presidencial de Olivos. No es la forma ni el lugar".

https://twitter.com/diegosantilli/status/1303808658342584320 El reclamo salarial de quienes con su vida nos defienden todos los días debe ser canalizado en el ámbito que corresponde. Es inadmisible la presencia de efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en la Quinta presidencial de Olivos. No es la forma ni el lugar. — Diego Santilli (@diegosantilli) September 9, 2020

Ofelia Fernández, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos, escribió: "La policía rodeando olivos no hace otra cosa que afirmar que no se trata de simplemente un reclamo salarial sino de ponerse al servicio de la desestabilización. Alberto no entró por la ventana, lo votamos millones de Argentinxs. Lo defenderemos a él y a la democracia".

https://twitter.com/OfeFernandez_/status/1303738299039834114 La policía rodeando olivos no hace otra cosa que afirmar que no se trata de simplemente un reclamo salarial sino de ponerse al servicio de la desestabilización. Alberto no entró por la ventana, lo votamos millones de Argentinxs. Lo defenderemos a él y a la democracia. — Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) September 9, 2020

El bloque de diputados del Frente de Todos publicó un comunicado para exteriorizar su "repudio y preocupación", al tiempo que remarcaron que lo solicitado por la fuerza "es legítimo" luego "de la desastrosa gestión económica del gobierno de Mauricio Macri".

"Rodear la Quinta Presidencial y la Casa de Gobierno de la Provincia con efectivos armados que de ninguna manera representan al conjunto de la policía bonaerense, es una actitud de amedrentamiento que no puede aceptarse en democracia y debe ser repudiada por todo el arco político", indicó el bloque y completó: "Las armas y los patrulleros que le otorgan la Constitución a las fuerzas de seguridad son para cuidar a los ciudadanos y ciudadanas".

https://twitter.com/Diputados_Todos/status/1303773540085379072 Las diputadas y diputados nacionales del bloque del @FrenteDeTodos expresamos nuestro repudio y preocupación ante la manifestación de algunos efectivos armados de la policía bonaerense que rodearon tanto la Quinta Presidencial como la Casa de Gobierno de la Prov. de Buenos Aires. — Diputados de TOD☀S (@Diputados_Todos) September 9, 2020

El canciller Felipe Solá escribió: "La policía es un cuerpo de civiles armados, preparados para proteger a los civiles desarmados. La legitimidad de pedir un aumento salarial deja de ser tal cuando esa condición se usa para extorsionar al Estado. Eso es sedición".

https://twitter.com/felipe_sola/status/1303791359543971856 La policía es un cuerpo de civiles armados, preparados para proteger a los civiles desarmados. La legitimidad de pedir un aumento salarial deja de ser tal cuando esa condición se usa para extorsionar al Estado. Eso es sedición. — Felipe Solá (@felipe_sola) September 9, 2020

El Partido Justicialista cuestionó el accionar policial en la protesta y aseveró que existe una "manipulación política" promovida por "quienes fueron gobierno durante 4 años y generaron la pérdida de poder adquisitivo y empeoramiento de las condiciones laborales de todos los trabajadores argentinos, tanto del sector público como privado".

"Las consignas de diálogo, institucionalidad y república están vacías de contenido cuando son acompañadas por actitudes desestabilizantes para el sistema institucional y democrático", recalcó el partido.

Asimismo, subrayó que "resulta aún más grave cuando se opera en ese sentido en temas delicados como la seguridad o la sanidad en el marco de una pandemia".

https://twitter.com/p_justicialista/status/1303711279228612610 Posición sobre los hechos ocurridos en provincia de Buenos Aires: https://t.co/cQWB51oWlc — Partido Justicialista (@p_justicialista) September 9, 2020

"Nadie se salva solo. Estemos a la altura del deber que nos toca en este momento crítico, especialmente desde la política y desde los sectores más vitales en la lucha frente a esta pandemia que pone en riesgo la salud y la vida de los argentinos y argentinas", concluyó.