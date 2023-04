Otro paquete de medidas de Economía

“Va a estar interesante el almuerzo de este mes del CICyP (Consejo Internacional de Comercio y Producción) que casualmente va a tener a Mauricio (Macri) ‘el traicionado’, como orador, y que también casualmente…, se va a hacer en La Rural de Palermo”, señalaba sarcástico un operador político de la oposición aunque, en realidad, lo más atractivo de ese día -hoy mismo-, y en ese lugar, es la charla posterior que habrá con 6 precandidatos presidenciales, sobre su posición respecto al sector agroindustrial, que viene siendo noticia desde hace meses. Y una de las cosas más interesantes es que allí estará también Javier Milei, que raramente acepta compartir tribuna con otros candidatos. Obviamente Bullrich, Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, Miguel Ángel Pichetto y Juan Schiaretti ya habrían confirmado la presencia, mientras que el oficialismo (Eduardo “Wado” de Pedro) aún no contesta. Pero seguramente, además, se va a usar la reunión para hacer proselitismo dado que, también casualmente, este lunes comenzó el nuevo “dólar agro” de $ 300, mucho más amplio que los 3 anteriores sobre soja (el de Silvina Vatakis I, y los II y III del Ministro Sergio Massa que ahora “amplía” el alcance, aunque ya antes de los anuncios había recibido algunos recortes. Aun así, se espera que se alcance los u$s8-9.000 millones, de los cuales casi u$s2.000 millones podrían ser del girasol (el cultivo que mejor soportó la sequía), y con unos 10 millones de toneladas de soja, de los cuales unos 5 millones estarían del año pasado, y otro tanto de la inminente recolección de esta campaña, prácticamente se cumpliría lo pactado, aunque la falta de ajuste en las formas y alcance de la medida, impidió que arrancara el lunes y ayer se hicieran muy pocas operaciones. “El Decreto está muy mal redactado, hay agujeros negros, nadie sabe qué es ‘economía regional’ y qué no lo es. Lo único más o menos claro es sobre el complejo soja. El resto está en una nebulosa y en esas condiciones es muy difícil que se pueda avanzar en operaciones de comercio exterior. Para colmo, en cada caso, y cada empresa, debe negociar con el secretario de Comercio, Matías Tombolini, el abastecimiento interno y el control de los precios locales para que no desborden. “En el propio gabinete se boicotean las medidas”, confió un funcionario, en alusión a que no está claro si la prioridad es el ingreso de divisas por exportaciones, o que los precios locales no se muevan para tratar de contener la inflación, y mientras hacía los últimos ajustes para el nuevo viaje que el jefe de la mayoría de ellos, el ministro Sergio Massa, inicia hoy a Washington para participar de las reuniones de la primavera boreal del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), aunque algunos trascendidos indican que además estarían avanzadas las conversaciones para lograr una ampliación de los desembolsos que oscilaría entre u$s4.500 y u$s6.000 millones adicionales, como para asegurar los fondos, por si el dólar agro se demora.