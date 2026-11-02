Padrón provisorio para las elecciones 2027: cómo consultarlo y hasta cuándo hay tiempo para chequear tus datos

La Cámara Nacional Electoral habilitó la consulta del padrón provisorio para las elecciones nacionales de 2027 . Desde este lunes 2 de noviembre, los ciudadanos pueden ingresar a la página oficial de la Justicia Electoral para comprobar si están incorporados al Registro Nacional de Electores y verificar que la información disponible sea correcta.

El período de revisión va a estar abierto hasta el lunes 30 de noviembre inclusive . Durante ese plazo, quienes detecten errores en sus datos o no aparezcan en el listado podrán presentar un reclamo ante la Justicia Nacional Electoral. El procedimiento también permite informar la inclusión de personas que no deberían figurar en el registro.

La publicación es una instancia previa a la confección del padrón definitivo . La consulta todavía no permite conocer en qué escuela ni en qué mesa vota cada persona. En esta etapa, la información disponible incluye el nombre y apellido del elector, junto con la sección y el circuito electoral asignados.

La consulta se hace de manera gratuita y online en www.padron.gob.ar. Ahí, los electores pueden ingresar al sistema y completar los datos de identificación que solicita la página para acceder a su registro. El formulario exige el DNI, el género y el distrito electoral , es decir, donde la persona tiene registrado su domicilio.

Una vez cargada esa información y superada la verificación de seguridad, el sistema muestra los datos disponibles en el padrón provisorio . Por el momento, no se puede consultar la escuela ni la mesa de votación. La ubicación exacta para sufragar se va a informar más adelante, cuando la Justicia Electoral publique el padrón definitivo. Por lo tanto, quienes entren ahora al sitio no encontrarán todavía la información habitual para saber dónde votar el día de los comicios.

Qué tengo que hacer si hay algún dato mal cargado

Si al consultar el padrón aparecen errores en la información o el elector no figura en el registro, puede presentar un reclamo ante la Justicia Nacional Electoral. Para hacerlo, tiene que entrar al Sistema de Reclamos al Registro Nacional de Electores, la plataforma oficial habilitada para comunicar inconsistencias y solicitar correcciones.

El sistema permite informar errores u omisiones en la situación registral y consultar el estado de presentaciones hechas anteriormente. Así, quienes ya iniciaron un pedido pueden volver a ingresar para revisar si hubo avances en su resolución. El plazo para hacer estas verificaciones y presentar los reclamos vence el 30 de noviembre. La fecha es importante porque el padrón provisorio funciona como una instancia de control antes de que avance la preparación del registro definitivo para las elecciones nacionales de 2027.

Una vez concluida la etapa de consulta, la Justicia Electoral deberá procesar las novedades y los reclamos recibidos para continuar con la actualización del registro. La publicación definitiva se va a hacer más adelante, de acuerdo con los plazos previstos por la legislación electoral.