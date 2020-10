Alberto demora viaje a Córdoba: inversiones militares y Schiaretti

La cadencia de producción en serie del Pampa III que se había alcanzado durante la gestión de Antonio Beltramone quedó en ralentí no sólo por los efectos de la cuarentena sino también por el goteo irregular de las partidas asignadas a los programas de producción. La empresa estatal prevé entregar un nuevo Pampa III a la Fuerza Aérea antes de fin de año con lo que se alcanzará el número de 7 aparatos de serie recibidos por la VI Brigada Aérea, ubicada en Tandil.

Los planes de inversión a anunciar son tan ambiciosos como los números que prevé el Fondef -partidas presupuestarias de 0,35% para el 2020; el 0,5% para el año 2021, el 0,65% para el 2022; y el 0,8% para el 2023-, en un horizonte fiscal complicado. Pero es una herramienta legal potente para dinamizar la industria militar que no contaba ninguno de los ministros que pasaron por el edificio Libertador a excepción de la ley Jaunarena N°24.948 (de Reestructuración de las Fuerzas Armadas) que jamás vio un peso para reequipamiento. “El criterio es producir y reparar en el país todo lo que podamos. Lo que no hagamos en Argentina, debemos sumarlo desde el exterior, pero siempre bajo el criterio de asegurarnos la transferencia de tecnología. Esos son los lineamientos de esta política de defensa”, sostuvo Rossi ayer ante una consulta de la agencia Télam. La frase no podía ser más oportuna, recientes adquisiciones millonarias en dólares y euros, por caso los 12 aviones Texan II para la Fuerza Aérea y los 4 patrulleros oceánicos para la Armada no dejaron beneficios de offset (compensaciones), sea en servicios o transferencia de tecnología. Hasta el momento el país no cuenta con una ley de offset excepto el encuadre que pueda hacerse con ciertos límites en la ley de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores. En los países en desarrollo que recurren a grandes inversiones militares, las leyes de offset son una regla. La región presenta un caso emblemático. Brasil hizo de los regímenes de compensaciones una política de Estado, central en el desarrollo tecnológico. Las transferencias de tecnología hechas por empresas extranjeras permitieron el crecimiento exponencial de Embraer, en pocos años se posicionó como un actor mundial en la fabricación de aviones comerciales, militares y ejecutivos.

Los industriales criollos agrupados en la Cámara Argentina Aeronáutica y Espacial (CARAE) miran ése modelo con FAdeA como empresa tractora a similitud de Embraer. Han planteado repetidas veces tanto a la administración anterior como a la actual: notas recientes al ministro Rossi, a la secretaria Castro y al ministro Matías Kulfas, la necesidad de un plan de desarrollo estratégico del sector aeroespacial. El reloj productivo muestra que en 3 décadas desde que se inició la fabricación, la integración de partes y conjuntos nacionales (sustitución de importaciones) en el Pampa III alcanzó sólo el 13 por ciento.